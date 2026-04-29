確保供電 麥寮一號機試運轉

核三廠自去年五月下旬停機後至今將近一年，從夜間備轉容量率觀察，電力緊澀情況較核三未停機前明顯。此外，因應中東戰事可能引發的能源供應不穩，台電緊急短期採購三個月的麥寮燃煤電廠電力，一號機已開始試運轉並併聯供電。

台電表示，透過水火力發電機組、再生能源、儲能系統、需求面管理等多元調度工具，可確保穩定供電。

由於夜間缺乏太陽光電支撐，夜間備轉容量率更能反映供電韌性。中央大學教授梁啟源統計指出，去年一至三月，夜間備轉容量率低於百分之十的天數有六天，低於百分之六只有一天、低於百分之五也是只有一天。

但今年同期，夜間備轉容量率低於百分之十的天數增加至十七天，低於百分之六有兩天。另在去年核三廠二號停機後，六月至十二月夜間備轉容量率低於百分之十天數多達八十天，低於百分之六有八天，低於百分之五有三天，其中夏天因供電量少、用電量多，夜間備轉容量率通常較低。

而根據台電公告需量競價措施執行情形，今年至四月廿三日止，已有十三次啟動需量機制，另因緊急電力調度需求而啟動的彈性反應次數也有四次之多，顯示電力調度壓力不小。

此外，麥寮電廠一、三號機都是燃煤機組，最遲於五月全數投入運轉。台電指出，國際戰事帶來能源供應不確定性，短期採購麥寮電廠電力支應，但全年用煤量不超過去年。

梁啟源表示，若荷莫茲海峽長期不開通，對電力供給影響程度高達百分之十六，即使重啟退役燃煤機組，包括興達、台中火力、台塑的麥寮電廠，也只能彌補百分之九的備轉容量率，尚短缺百分之七的備轉容量率，台灣電力穩定供應的壓力很大。