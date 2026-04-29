聽新聞
0:00 / 0:00

確保供電 麥寮一號機試運轉

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導

核三廠自去年五月下旬停機後至今將近一年，從夜間備轉容量率觀察，電力緊澀情況較核三未停機前明顯。此外，因應中東戰事可能引發的能源供應不穩，台電緊急短期採購三個月的麥寮燃煤電廠電力，一號機已開始試運轉並併聯供電

台電表示，透過水火力發電機組、再生能源、儲能系統、需求面管理等多元調度工具，可確保穩定供電。

由於夜間缺乏太陽光電支撐，夜間備轉容量率更能反映供電韌性。中央大學教授梁啟源統計指出，去年一至三月，夜間備轉容量率低於百分之十的天數有六天，低於百分之六只有一天、低於百分之五也是只有一天。

但今年同期，夜間備轉容量率低於百分之十的天數增加至十七天，低於百分之六有兩天。另在去年核三廠二號停機後，六月至十二月夜間備轉容量率低於百分之十天數多達八十天，低於百分之六有八天，低於百分之五有三天，其中夏天因供電量少、用電量多，夜間備轉容量率通常較低。

而根據台電公告需量競價措施執行情形，今年至四月廿三日止，已有十三次啟動需量機制，另因緊急電力調度需求而啟動的彈性反應次數也有四次之多，顯示電力調度壓力不小。

此外，麥寮電廠一、三號機都是燃煤機組，最遲於五月全數投入運轉。台電指出，國際戰事帶來能源供應不確定性，短期採購麥寮電廠電力支應，但全年用煤量不超過去年。

梁啟源表示，若荷莫茲海峽長期不開通，對電力供給影響程度高達百分之十六，即使重啟退役燃煤機組，包括興達、台中火力、台塑的麥寮電廠，也只能彌補百分之九的備轉容量率，尚短缺百分之七的備轉容量率，台灣電力穩定供應的壓力很大。

燃煤機組 麥寮 供電

延伸閱讀

核安會恆春舉辦核三再運轉說明會 地方官員贊成環團反對

錯誤能源政策比貪汙更可怕 楊家法轟賴總統政策跳票、朝令夕改

算力與能源成為 AI 軍火庫 這檔 ETF 掛牌衝高30%

009819掛牌首日暴漲25％大幅溢價 後市留意三大風險

相關新聞

WAN-IFRA 2026年亞洲數位媒體大賽 聯合報系奪一金一銀

世界新聞出版協會（WAN-IFRA）主辦2026年亞洲數位媒體大賽，28日揭曉，聯合報系以「年度最具創新數位產品」獲亞洲金牌、「最佳AI驅動新聞產品與策略」獲得銀牌，不僅成為台灣唯一獲獎媒體，「年度最

健康主題館／「無聲殺手」高血鉀 傷腎又傷心

「只是覺得疲倦，竟差點沒命！」一名80多歲患有慢性腎臟病與糖尿病的老翁，近日因持續虛弱送醫，檢查發現血鉀濃度竟高達7.4mmol/L，心跳降至每分鐘40下，隨時可能引發致命性心律不整與心跳驟停。經治療

健康你我他／閱讀更像讀自己 人老但心不會老

無意中，書架上掉落一本綠色精裝本的書，散開的書頁，一半幾乎脫線。但是一個又一個的字，幾乎像跳舞般在空中舞動 —— 那是小六畢業的暑假，為自己買的第一本書，綠色燙金封面的「泰戈爾詩集」。蹲下身子撿起它。

減重，不只是為了好看 注意隱性肥胖

天氣逐漸變熱了，很多人往往只是因為衣服變緊了，或是穿不下那條喜歡的牛仔褲而開始減肥。然而，減重真正的意義，其實遠不只是外表的改變，而是關乎健康的重要課題。

5月徵文主題 我的抗敏之路

五月天春雨、梅雨接踵而至，天氣乍暖還寒，也是鼻炎、氣喘、異位性皮膚炎、蕁麻疹等過敏疾病好發之際，一不小心，也可能引發呼吸道感染。過敏體質的你，曾試過哪些預防及減敏方法？真能順利擺脫過敏體質？歡迎分享與

醫療奇蹟！洗腎停經3年 自然受孕產女

沒有月經，卅多歲的畢小姐竟意外懷孕，基隆長庚醫院「跨科護胎」，讓她挺過重度子癲前症與心肺衰竭等風險，懷孕卅一周接受剖腹生產，順利於二○二五年十二月產下一名女嬰，母女均安，創下難得一見的醫學紀錄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。