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環團質疑核廢無解 核三說明會場外抗議

聯合報／ 記者潘奕言劉星君／屏東報導
核三廠再運轉審查地方說明會前，地球公民金會等近卅個民間團體，在屏東縣恆春鎮公所前拉起黑色布條，呼籲核安會正視核三重啟風險與爭議。記者潘奕言／攝影
核三廠再運轉審查地方說明會前，地球公民金會等近卅個民間團體，在屏東縣恆春鎮公所前拉起黑色布條，呼籲核安會正視核三重啟風險與爭議。記者潘奕言／攝影

核安會昨在恆春鎮針對核三再運轉舉辦地方說明會。地球公民基金會等環保團體昨在場外，拉起寫著「核安核廢無解」、「反對老舊核三重啟」等黑布條，呼籲核安會正視核三重啟的風險與爭議，核廢無解、重啟公投未過的情形下，反對核三重啟。

「核廢無解、核安風險高，恆春不該被迫承擔！」瓊麻園城鄉文教發展協會榮譽理事長江國樑說，核三重啟存在疑慮，核廢問題「禍害留子孫」，在未能說明核廢料最終處置地點下，不應再製造更多核廢。

恆春大光里在地文化工作者龍昶維說，核三廠像一座「巨大又安靜的怪獸」，存在恆春四十多年。核三最大問題「兩個不透明」，一是建置過程不透明，核三廠是戒嚴時期設置，地方從未參與決定。二是核安資訊不透明，當地孩子到台電南展館戶外教學，接收到的僅是「核電安全無虞」，對核廢料與運轉風險幾乎沒說明。

屏東縣監督核能安全委員會委員、中山大學社會學系副教授邱花妹指出，核三再運轉審查高度集中技術面，缺乏完整資訊公開、資訊轉譯與公眾討論機制。

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣說，核能從不存在「絕對安全」，全球近五十年核電歷史，三次重大核災證明核安不能僅以機率或標準推估。日本福島核災後，國際提高核安標準，台灣仍未建立足以面對廣域核災應變制度。

地球公民基金會董事長李根政說，台灣核電歸零近一年，依官方統計，備用容量率仍維持約一成，至二○三二年前並無缺電。核電成本高、建置與重啟期程漫長，在沒有地方同意、核廢料沒有最終處置、核安不能被保障前提，核三不具重啟條件。

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