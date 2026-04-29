重啟運轉 核安會：核三不會超速審查

賴清德總統上月宣布依法執行核二、核三廠重啟程序後，核能安全委員會昨在恆春鎮公所，舉行審查核三廠運轉執照換發案說明會，上百名鄉親出席，十多人現場發言反對，質疑安全與核廢料處理。恆春鎮長尤史經、車城鄉長陳政雄表示贊成；尤強調，過去核三廠在恆春運轉四十餘年，台電管理得很好。

核三廠是國內核電廠運轉執照到期後，再申請重啟的首例。核安會指出，目前無法推估所需時程，後續有實質審查，將本於專業把關，不會超速審查。

屏東縣長周春米昨未到說明會現場，她受訪重申「安全、安全再安全」，如果核三運轉成為議題、選項，台電、核安會與行政院都有責任公開資訊，並告訴大家核廢料何去何從。

這場說明會由核安會管制組長高斌主持。他說，台電三月提出核三廠運轉執照換發申請，依規定舉辦說明會，蒐集地方意見；核安會已建置一套法規體系，參考國外案例、專家學者建議，建構完整技術審查，並對外公開資訊。

核安會指出，美國已有核電廠除役後，重新恢復運轉的前例，有國外經驗可參考，但每個機組狀況不同，無法推估重啟所需要的時程。

會中有十多人發言反對核三重啟，質疑核三公投未過，兩年內依法不得重啟，且廠區位在恆春斷層帶，「去年安全下莊卻重啟」，一旦發生意外，不只衝擊恆春半島，整個高屏地區都將遭殃。

不過尤史經說，核三在恆春四十多年，肯定台電專業；核能是高技術性，核安須百分百，核安會審查過程要落實安全，並讓大眾了解。陳政雄則說，台灣半導體及ＡＩ產業用電需求強烈，穩定供電能支撐經濟成長，贊成續用核電。

「為何只挑核三重啟？核一及核二呢？這樣是欺負屏東人。」民進黨立委徐富癸說，台灣開發多元能源，核電是選項之一，但核三除役前發生四十多起事故，台電過去與地方溝通不良，核安疑慮與老舊機組要花多少錢才能再運轉，核安會與台電都應說明。

國民黨立委蘇清泉表示，台灣號稱二○二五年達到非核家園，全球仍有四百多座反應爐在運轉，難道這些國家都是傻子？他肯定賴清德總統新的能源政策，也贊成多元能源，核電必不能少，支持核一到核四都重新啟動。