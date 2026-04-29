報名起跑！屏東縣集團婚抽日韓機票 台東下月推住宿補助

屏東縣政府今年集團婚禮六月七日在縣民公園Ｃ倉庫登場，昨起開放報名，限量卅對新人，婚禮當日抽出日本東京、南韓首爾雙人來回蜜月機票；另外，為帶動觀光人潮鼓勵深度旅遊，台東縣政府昨宣布五月一日到十二月五日推出「台東一遊未盡」住宿獎勵方案，針對自由行與企業團體提供多項補助，盼吸引旅客延長停留時間。

屏東縣長周春米說，婚姻是人生重要的里程碑，集團婚禮不僅是一場儀式，也讓新人在溫馨且具質感的環境感受被支持與被祝福的幸福時刻。

民政處表示，屏縣集團婚禮邁入第廿三屆，限量卅對新人，其中一方須設籍屏東縣，且在今年三月到六月七日（含當日）完成結婚登記才可報名。「五月廿日我愛你」結婚登記熱潮，各戶政事務所推出「禮遇五二○幸福密碼」，五月十四日至廿日完成結婚登記的新人可獲精美禮品。

台東縣長饒慶鈴說，推出住宿獎勵方案，不僅是推廣觀光，也是低碳、深度生活方式倡議。「台東一遊未盡」方案，自由行旅客不分平假日，連續入住台東合法旅宿五晚，即可享每人一次現折兩千五百元住宿獎勵金。團體旅遊方面，國內企業團體達六人以上，連續入住五晚以上，將「台東慢旅」行程納入規畫，可申請每團最高補助四萬五千元。

台東縣府提醒，補助申請須從活動官網線上辦理，未設任何外部網站或報名表單，相關資格條件及合作業者名單統一公告於官方平台，留意資訊來源，避免受騙。