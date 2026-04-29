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5月徵文主題 我的抗敏之路

聯合報／ 本報訊

五月天春雨、梅雨接踵而至，天氣乍暖還寒，也是鼻炎、氣喘、異位性皮膚炎、蕁麻疹等過敏疾病好發之際，一不小心，也可能引發呼吸道感染。過敏體質的你，曾試過哪些預防及減敏方法？真能順利擺脫過敏體質？歡迎分享與過敏長期抗戰的心得與經驗。

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聯合報 徵文 異位性皮膚炎

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