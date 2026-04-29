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健康你我他／閱讀更像讀自己 人老但心不會老

聯合報／ 文／張若思（基隆信義）
泰戈爾詩集與我。圖／張若思提供
泰戈爾詩集與我。圖／張若思提供

無意中，書架上掉落一本綠色精裝本的書，散開的書頁，一半幾乎脫線。但是一個又一個的字，幾乎像跳舞般在空中舞動 —— 那是小六畢業的暑假，為自己買的第一本書，綠色燙金封面的「泰戈爾詩集」。蹲下身子撿起它。好友！搬家多次相片簿都丟了，始終你仍在。

當年，徘徊、猶豫，因為價格昂貴而糾結許久。總為打開書頁上面的一字一句，都使稚嫩的我張大眼睛，「我不能挑最好的，是最好的挑選我」。

最後，書店架上的它選了我。「我的存在是一個永恆的奇異。那就是生命。」讀它時，覺得小小年紀的我，魔法般強壯、長大了，可以接受新的環境。

現在對著鏡子，看到自己有著皺紋的皮膚，它也泛黃了。但是書上的金句卻依然吸引我，大聲朗誦時，發音不準了，怎麼忘了捲舌呢？可是像詩人在世界和我同行，翻開書就像進入另一時空休憩，呼吸律動都跟著安止。

跨越時空的陪伴彷彿對我說：「女孩！妳活得很好，妳存在著。而且更年輕呢。」

生活的苦難好像被抹上治療的藥，俗語說「返老還童」，又說「老人小孩心」，身體機能退化，若保有稚子之心，做一個快樂不嘮叨的人，更幸福又健康。

閱讀，更像讀自己，閱讀千遍也不厭倦。讀我們的心、心不老。

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