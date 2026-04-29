減重，不只是為了好看 注意隱性肥胖

天氣逐漸變熱了，很多人往往只是因為衣服變緊了，或是穿不下那條喜歡的牛仔褲而開始減肥。然而，減重真正的意義，其實遠不只是外表的改變，而是關乎健康的重要課題。

根據「2025年台灣成人肥胖臨床實證指引」，肥胖已被視為一種慢性疾病，並非單純意志力不足或生活習慣不良所造成，而是與遺傳、飲食、生活型態與環境等因素相關的複雜疾病，且具有慢性與容易復發的特性。因此，體重管理並不是短期衝刺，而是一段需要長期維持的健康行為。

檢測 簡單2指標

民眾該如何知道自己是否過重或肥胖？可以透過兩個簡單指標初步檢測。第一是身體質量指數（BMI），計算方式是體重（公斤）除以身高（公尺）的平方。依照台灣的標準，BMI在24以上屬於過重，27以上則為肥胖。

第二是量測腰圍，男性腰圍若超過90公分、女性超過80公分，就屬於腹部肥胖。值得注意的是，有些人BMI正常，但腰圍過大，仍可能是代謝症候群的高風險族群。此外，如果體脂率過高（男性超過25%、女性超過35%），即使體重正常，也可能是「隱性肥胖」。

肥胖是第2型糖尿病最重要的可逆危險因子之一，同時也會提高高血壓、心血管疾病、脂肪肝以及睡眠呼吸中止症等疾病的風險。更值得注意的是，醫學研究已證實肥胖與多種癌症密切相關，包括食道癌、大腸癌、乳癌、子宮內膜癌等至少13種癌症。

原則 形成「熱量赤字」

在減重方法上，核心的原則就是讓消耗的熱量大於攝取的熱量，也就是形成「熱量赤字」。近年流行的168間歇性斷食、低醣飲食或地中海飲食，只要能幫助控制總熱量，並且能長期執行，都是可行的方法。

一般民眾可以從簡單的「211餐盤法」開始：餐盤的一半放蔬菜，四分之一放優質蛋白質，例如魚、雞肉或豆製品，另外四分之一放全穀類或未精製澱粉。

除了飲食控制，規律運動同樣重要。一般建議每周至少進行150分鐘的中等強度運動，有氧運動如快走、騎腳踏車、游泳等，可以幫助燃燒脂肪；阻力訓練如深蹲、重量訓練或彈力帶運動，則能維持肌肉量，避免基礎代謝率下降。同時更要養成多走路、少久坐的習慣。

減重從來不只是為了好看，而是為健康打下基礎。當體重逐漸回到理想範圍，不僅慢性病風險會下降，身體也會更有活力，生活品質自然提升。與其把減重當成短期目標，不如把它視為長期的健康投資，為自己建立一道守護健康的防線。