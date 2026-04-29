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健康主題館／「無聲殺手」高血鉀 傷腎又傷心

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
血鉀飆破5恐致命，定期檢測，長期穩定控制慢性病。圖／123RF
血鉀飆破5恐致命，定期檢測，長期穩定控制慢性病。圖／123RF

「只是覺得疲倦，竟差點沒命！」一名80多歲患有慢性腎臟病與糖尿病的老翁，近日因持續虛弱送醫，檢查發現血鉀濃度竟高達7.4mmol/L，心跳降至每分鐘40下，隨時可能引發致命性心律不整與心跳驟停。經治療後成功將血鉀降回安全值，才免於緊急洗腎與生命危機。

高血鉀被稱為「無聲殺手」，台灣腎臟醫學會方德昭秘書長提醒，當血鉀濃度超過5.0mmol/L即屬「高血鉀」，若未即時處理，恐對心臟與腎臟造成嚴重傷害，甚至導致猝死，是不容忽視的健康隱憂。多數患者初期沒有明顯症狀，偶爾僅出現手腳麻木、疲倦無力等不適，卻可能在短時間內惡化。

高血鉀無明顯症狀卻有高風險，臨床研究指出，高血鉀會使心律不整風險增加近6成，當血鉀值達6.5mmol/L以上時，心跳驟停風險更高達9倍，同時腎臟衰竭風險也可能飆升至17倍。方德昭指出，鉀離子是維持心跳與神經傳導的重要電解質，一旦失衡，恐引發連鎖性器官損傷。

失衡 引發連鎖性器官損傷

臨床觀察發現，不少患者因高血鉀反覆進出急診，甚至需緊急洗腎，對高齡者而言更是一大負擔。三軍總醫院腎臟科主治醫師林石化指出，現行醫療大多集中於「急性處置」，但忽略長期控制的重要性，導致患者陷入血鉀升高、再度惡化的惡性循環。

林石化強調，高血鉀應視為慢性病進行管理，透過定期抽血監測、飲食調整及藥物治療，將血鉀穩定維持在3.5至5.0mmol/L安全範圍內，才能有效降低急診與住院風險，同時減輕醫療體系負擔。尤其慢性腎臟病、洗腎、心臟衰竭及糖尿病患者，因腎臟排鉀功能受損或血鉀代謝異常，皆是高血鉀的高風險族群。

亞東醫院腎臟內科主治醫師楊如燁提醒，高血鉀的長期管理關鍵，在於「飲食控制、定期監測與藥物治療」，應將高血鉀視為需要長期穩定控制的慢性病，結合新型治療與生活型態調整，才能遠離急診與緊急洗腎威脅，也有助提升患者的生活品質。

新藥 可降低緊急洗腎機率

在治療方面，傳統排鉀藥物因腸胃副作用與口感問題，影響患者服藥意願，也可能迫使部分患者停用具有心腎保護效果的藥物，反而增加疾病風險。近年新型「晶體鉀離子結合劑」問世，成為治療新選擇。這類藥物可在給藥後1小時內開始降低血鉀，部分患者約2小時即可恢復正常，並可降低近8成緊急洗腎機率。

楊如燁建議，高血鉀防治應掌握飲食控制、定期監測、規律用藥三大原則，一旦血鉀數值超過5，即應積極介入。調整飲食是控制高血鉀的重要關鍵，應該避免食用香蕉、奇異果等高鉀食物，以及濃湯與加工食品。蔬菜可以先汆燙以降低鉀含量，同時避免使用含鉀的低鈉鹽、薄鹽醬油；多吃蔬菜預防便祕，以利於鉀離子排出。

5月1日為「世界高血鉀日」，醫界呼籲民眾提高警覺，落實「血鉀定期驗，過5不拖延」原則，才能遠離急診、洗腎與猝死威脅。應將高血鉀視為需要長期穩定控制的慢性病，結合新型治療與生活型態調整，才能遠離急診與緊急洗腎威脅。

健康 血鉀症

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