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WAN-IFRA 2026年亞洲數位媒體大賽 聯合報系奪一金一銀

聯合報／ 特派記者熊迺群╱馬尼拉即時報導
世界新聞出版協會（WAN-IFRA）主辦2026年亞洲數位媒體大賽，聯合報系以「年度最具創新數位產品」獲亞洲金牌。報系總管理處數據發展部總經理莫家驊（中）、新聞部突發新聞總監熊迺群（右二）及政治中心組長林以君代表領獎。右一為WAN-IFRA亞洲區總監李家惠，左一為新加坡媒體集團sph首席執行官郭又銓。圖╱WAN-IFRA提供
世界新聞出版協會（WAN-IFRA）主辦2026年亞洲數位媒體大賽，聯合報系以「年度最具創新數位產品」獲亞洲金牌。報系總管理處數據發展部總經理莫家驊（中）、新聞部突發新聞總監熊迺群（右二）及政治中心組長林以君代表領獎。右一為WAN-IFRA亞洲區總監李家惠，左一為新加坡媒體集團sph首席執行官郭又銓。圖╱WAN-IFRA提供

世界新聞出版協會（WAN-IFRA）主辦2026年亞洲數位媒體大賽，28日揭曉，聯合報系以「年度最具創新數位產品」獲亞洲金牌、「最佳AI驅動新聞產品與策略」獲得銀牌，不僅成為台灣唯一獲獎媒體，「年度最具創新數位產品」一項也晉級6月於法國舉辦的世界數位媒體大賽。

6月的世界數位媒體大賽將由各洲區各類別冠軍再戰一回合，目前除亞太區公布類別冠軍，美洲區也已產生分區冠軍。聯合報系將在法國世界賽以「年度最具創新數位產品」與各洲區冠軍爭取世界第一。

本屆亞洲區域賽在菲律賓首都馬尼拉舉行頒獎。聯合報系在「年度最具創新數位產品」類別，以「Publish X 新聞決策引擎：將新聞直覺轉化為編輯決策引擎」奪得金牌；另在「最佳AI驅動新聞產品與策略」類別，以「Publish X  AI新聞預判輔助系統，驅動數據化支持」奪下銀牌。

世界新聞出版協會（WAN-IFRA）成立於1948年，會員來自120多個國家，是全球最大新聞出版機構聯盟。2026年數位媒體大賽，總計有78個國家、811個參賽作品，最後由有278個傑出專案晉級各洲區域賽。

2026年亞洲部分，聯合報系是台灣唯一入圍媒體，這也是聯合報系自2023、2024年以「最佳數位訂閱制」奪下亞洲冠軍，以及2024年「最佳數位訂閱制／讀者收益策略」的全球冠軍後，今年再次獲得數位媒體國際賽殊榮。

聯合報系致力於數位轉型，也努力透過影響力與國際接軌，藉由AI輔助開發「Publish X」初衷是：「創造媒體存在價值、留存媒體未來價值」。

聯合報 金牌 馬尼拉 法國

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