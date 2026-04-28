WAN-IFRA 2026年亞洲數位媒體大賽 聯合報系奪一金一銀

世界新聞出版協會（WAN-IFRA）主辦2026年亞洲數位媒體大賽，28日揭曉，聯合報系以「年度最具創新數位產品」獲亞洲金牌、「最佳AI驅動新聞產品與策略」獲得銀牌，不僅成為台灣唯一獲獎媒體，「年度最具創新數位產品」一項也晉級6月於法國舉辦的世界數位媒體大賽。

6月的世界數位媒體大賽將由各洲區各類別冠軍再戰一回合，目前除亞太區公布類別冠軍，美洲區也已產生分區冠軍。聯合報系將在法國世界賽以「年度最具創新數位產品」與各洲區冠軍爭取世界第一。

本屆亞洲區域賽在菲律賓首都馬尼拉舉行頒獎。聯合報系在「年度最具創新數位產品」類別，以「Publish X 新聞決策引擎：將新聞直覺轉化為編輯決策引擎」奪得金牌；另在「最佳AI驅動新聞產品與策略」類別，以「Publish X AI新聞預判輔助系統，驅動數據化支持」奪下銀牌。

世界新聞出版協會（WAN-IFRA）成立於1948年，會員來自120多個國家，是全球最大新聞出版機構聯盟。2026年數位媒體大賽，總計有78個國家、811個參賽作品，最後由有278個傑出專案晉級各洲區域賽。

2026年亞洲部分，聯合報系是台灣唯一入圍媒體，這也是聯合報系自2023、2024年以「最佳數位訂閱制」奪下亞洲冠軍，以及2024年「最佳數位訂閱制／讀者收益策略」的全球冠軍後，今年再次獲得數位媒體國際賽殊榮。

聯合報系致力於數位轉型，也努力透過影響力與國際接軌，藉由AI輔助開發「Publish X」初衷是：「創造媒體存在價值、留存媒體未來價值」。