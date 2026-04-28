孫翠鳳5月基隆演西施音樂劇 吳國講台語越國說國語

孫翠鳳跨界演出古裝音樂劇「情人哏裡出西施」將於基隆登場，演吳王的孫翠鳳今天說，她講話「台灣國語」，劇團別出心裁將講台語的演員全分配在吳國，越國則說國語。

「情人哏裡出西施」將於5月16日下午2時30分在基隆表演藝術中心演藝廳登場，劇情為越王勾踐為了復仇，將美女西施獻給吳王夫差；范蠡與西施兩人前往吳國的路上，不僅走了3年，還生下孩子，究竟送進吳宮的女子是誰，西施、東施、南施還是北施。

基隆市府下午舉行記者會，邀請演員孫翠鳳、卓文萱、陳昭婷、林俊逸出席宣傳，飾演吳王的孫翠鳳打趣說，得知劇名時，一度心想要她演出西施嗎，但年紀不對，可能要演西施的媽媽才對。

孫翠鳳說，劇團非常用心，同台演員都是在音樂領域佼佼者，國語「削削叫」，但她「台灣國語」，編導很厲害，立刻想出解決方法區分吳國、越國，把講台語演員分配在吳國，所以她就飾演吳王。

孫翠鳳女兒陳昭婷則飾演東施，陳昭婷說，非常開心能參加舞台劇與音樂劇的結合演出，原本以為會有新男主角，殊不知還是與母親孫翠鳳談戀愛。

飾演西施的卓文萱表示，她在「情人哏裡出西施」早期全用國語演出，去年嘗試台語，對她來說蠻難，很開心能與孫翠鳳合作，因為無論在排練或演出時，孫翠鳳帶給大家非常大能量。

飾演范蠡的林俊逸說，這輩子終於可以與孫翠鳳同台，對他來說又達成一項人生的待辦清單（To-dolist）；孫翠鳳其實非常辛苦，身體有點不舒服，但只要一站上台「就是王」，令他非常佩服，孫翠鳳不愧是國寶。

這次音樂劇特別回饋基隆市民專屬優惠75折，另提供團體購票最低7折優惠。基隆市副市長邱佩琳受訪說，最高2000元票券已售完，最低票價僅新台幣400元，400元就能看到孫翠鳳這麼棒的戲，歡迎民眾一起到演藝廳看戲。