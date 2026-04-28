快訊

美伊戰爭爆發以來…首次有日本油輪試圖離開波斯灣 但路線有蹊蹺

韭菜再度翻車！CPO熱門股穩懋再爆8,669萬元違約交割

聽新聞
0:00 / 0:00

孫翠鳳5月基隆演西施音樂劇 吳國講台語越國說國語

中央社／ 基隆28日電

孫翠鳳跨界演出古裝音樂劇「情人哏裡出西施」將於基隆登場，演吳王的孫翠鳳今天說，她講話「台灣國語」，劇團別出心裁將講台語的演員全分配在吳國，越國則說國語。

「情人哏裡出西施」將於5月16日下午2時30分在基隆表演藝術中心演藝廳登場，劇情為越王勾踐為了復仇，將美女西施獻給吳王夫差；范蠡與西施兩人前往吳國的路上，不僅走了3年，還生下孩子，究竟送進吳宮的女子是誰，西施、東施、南施還是北施。

基隆市府下午舉行記者會，邀請演員孫翠鳳、卓文萱、陳昭婷、林俊逸出席宣傳，飾演吳王的孫翠鳳打趣說，得知劇名時，一度心想要她演出西施嗎，但年紀不對，可能要演西施的媽媽才對。

孫翠鳳說，劇團非常用心，同台演員都是在音樂領域佼佼者，國語「削削叫」，但她「台灣國語」，編導很厲害，立刻想出解決方法區分吳國、越國，把講台語演員分配在吳國，所以她就飾演吳王。

孫翠鳳女兒陳昭婷則飾演東施，陳昭婷說，非常開心能參加舞台劇與音樂劇的結合演出，原本以為會有新男主角，殊不知還是與母親孫翠鳳談戀愛。

飾演西施的卓文萱表示，她在「情人哏裡出西施」早期全用國語演出，去年嘗試台語，對她來說蠻難，很開心能與孫翠鳳合作，因為無論在排練或演出時，孫翠鳳帶給大家非常大能量。

飾演范蠡的林俊逸說，這輩子終於可以與孫翠鳳同台，對他來說又達成一項人生的待辦清單（To-dolist）；孫翠鳳其實非常辛苦，身體有點不舒服，但只要一站上台「就是王」，令他非常佩服，孫翠鳳不愧是國寶。

這次音樂劇特別回饋基隆市民專屬優惠75折，另提供團體購票最低7折優惠。基隆市副市長邱佩琳受訪說，最高2000元票券已售完，最低票價僅新台幣400元，400元就能看到孫翠鳳這麼棒的戲，歡迎民眾一起到演藝廳看戲。

孫翠鳳 台語 卓文萱 林俊逸 基隆

延伸閱讀

影／苗栗縣立國樂團推3大主題音樂會 首場「母親節音樂會」5月9日登場

台女迷「粉底液將軍」 陸官媒則欣賞台灣這個硬漢男星

相關新聞

美國花生進口影響國產？劉建國：政府300億農業基金助產業升級

美國進口花生未來將低價輸台，農業部胡忠一次長表示，若單從價格比較，且在沒有產業政策引導的情況下，美國進口花生可能影響台灣約2成至3成花生農。民進黨立委劉建國今天表示，早在3月2日就已邀請農業部長陳駿季

想看懸日要把握！明起中部以北防大雨 最佳觀賞僅剩「這日」

氣象署表示，明天、30日中部以北地區防局部大雨；5月1日天氣回穩，但2日鋒面接近，3、4日鋒面影響，中部以北有短暫陣雨。...

美國花生零關稅進口衝擊 劉建國：3月已邀農業部長與雲林花生農座談

美國花生將零關稅、零障礙進口來台，民進黨立委劉建國表示，在農曆年前即要求行政院及農業部要有因應措施，現農業部已提出多項因應措施，他仍強調，不能造成花生農的權益損害。

台鐵內壢站臨時軌切換限速需求...明起4列車異動 截短車次、時刻1次看

因應桃園鐵路地下化內壢站臨時軌切換工程後限速需求，台鐵公司今宣布，周三起至周日共有4列車異動，相關截短列車車次、時刻，即日起可於台鐵公司官網及App查詢。

馬鈴薯、花生相繼放寬來台 藍委痛批：台灣政府照顧的是美國農民？

台美對等貿易協定（ART）日前放寬發芽馬鈴薯進口檢驗規定惹議，今再傳美國花生零關稅、零障礙進口，國民黨立委張嘉郡表示，馬鈴薯還說不清楚，現在又放寬花生，未來還不知有哪些農產品可能再受影響，「感覺台灣政

身障車免牌照稅放寬！財政部：二親等內親屬車登記住居所同址也適用

財政部今（28）日發布解釋令，自115年1月30日起，持有身心障礙手冊或證明、且因障礙情況致無駕照者，其二親等以內親屬所有車輛，如於公路監理資訊系統登載的「住居所地址」與身障者戶籍地相同，並供其使用，

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。