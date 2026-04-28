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淡江大橋5月2日星空音樂會 謝宇威攜手管弦樂團演出

中央社／ 台北28日電

淡江大橋通車前將有一系列活動，5月2日舉行星空音樂會，金曲歌王謝宇威將攜手管弦樂團共同演出。5月3日舉辦「我和大橋在一起」活動，邀請民眾上橋野餐。

淡江大橋預計5月12日通車，已陸續舉辦登橋、路跑、自行車活動等。

交通部公路局今天發布新聞稿表示，為了讓民眾於通車前有機會親近淡江大橋，主辦機關自4月18日到5月9日策劃「淡江大橋開幕藝術季」系列活動，其中5月2日「星空音樂會」、5月3日「我和大橋在一起」活動登場，邀請民眾一同上橋，以最悠閒的方式享受淡江大橋。

公路局表示，「跨越淡水星空音樂會」於5月2日晚間7時正式在淡江大橋上登場，首先將由蕭提國際指揮大賽三獎得主江靖波指揮率領國內頂尖年輕音樂家所組成的樂興之時管絃樂團，帶來以河流為主軸的多首曲目。

公路局指出，這次也邀請曾受英國BBC、美國NPR專訪、國際樂評讚譽「世界音樂舞台上最富原創性的團體之一」的聲動樂團演出，並邀請金曲客家歌王謝宇威與管弦樂團共同合作，唱出濃厚的客家情懷與台61線沿線美好的人文風景。

公路局指出，音樂會壓軸將由淡水在地的新興國小合唱團擔任，要透過「讓愛傳出去」，為淡江大橋的通車獻唱最美的祝福。

5月3日舉行「我和大橋在一起」活動，公路局表示，淡江大橋上將擺設100張躺椅，邀請民眾登上大橋共同野餐，現場將有在地市集攤位，安排YOYO台的親子帶動唱，並由街頭藝術與跨界創作聞名的匯川聚場於現場演出，創作歌手PiA吳蓓雅也將帶來一連串與河流有關的組曲及創作歌曲。

淡江大橋 音樂 淡水

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