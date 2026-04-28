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美國花生零關稅進口衝擊 劉建國：3月已邀農業部長與雲林花生農座談

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
美國花生將零關稅、零障礙進口來台，民進黨立委劉建國（中）在3月2日已邀農業部長陳駿季（右）到雲林與花生農、合作社座談，圖左為元長鄉長李明明。圖／劉建國服務處提供
美國花生將零關稅、零障礙進口來台，民進黨立委劉建國（中）在3月2日已邀農業部長陳駿季（右）到雲林與花生農、合作社座談，圖左為元長鄉長李明明。圖／劉建國服務處提供

美國花生將零關稅、零障礙進口來台，民進黨立委劉建國表示，在農曆年前即要求行政院及農業部要有因應措施，現農業部已提出多項因應措施，他仍強調，不能造成花生農的權益損害。

劉建國表示，農曆年前已要求政院、農業部針對美國花生零關稅一事要有積極的因應措施，他也在3月2日邀農業部長陳駿季雲林與花生農、合作社座談。

他指出，農業部針對美國花生零關稅祭出多項政策，包括集團契作、成立自動化的聯合烘乾場域及冷藏設施、規畫「濕莢交易」制度、輔導轉作等，應有一定程度的幫助，但不能講說可以非常安穩度過衝擊，所以還有300億的農安基金來因應變突發狀況。

但他仍強調，農業部預估美國花生零關稅進口會衝擊2到3成的花生農民，政府一定要有更積極的對策，絕對不能讓台灣的花生農受到傷害。

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