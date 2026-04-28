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台鐵內壢站臨時軌切換限速需求...明起4列車異動 截短車次、時刻1次看

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
因應桃園鐵路地下化內壢站臨時軌切換工程後限速需求，周三起至周日共有4列車將異動。聯合報系資料照
因應桃園鐵路地下化內壢站臨時軌切換工程後限速需求，周三起至周日共有4列車將異動。聯合報系資料照

因應桃園鐵路地下化內壢站臨時軌切換工程後限速需求，台鐵公司今宣布，周三起至周日共有4列車異動，相關截短列車車次、時刻，即日起可於台鐵公司官網及App查詢。

台鐵說明，為因應桃園鐵路地下化內壢站臨時軌道切換工程後限速需求，並縮短內壢站鄰近平交道公路用路人等候時間，於115年4月29日（星期三）起至5月3日（星期日）止，共4班列車有異動。

上述影響期間，上午原4103次（宜蘭=北湖）截短行駛至樹林（樹林=北湖停駛）、原1129次（基隆=北湖）截短行駛至樹林（樹林=北湖停駛）。

下午原4232次（北湖=蘇澳）改由樹林始發（北湖=樹林停駛）、原4046次（新豐=花蓮）改由板橋始發（新豐=板橋停駛）。

台鐵提醒，旅客於行程規畫時應預留彈性時間，相關截短列車車次、時刻，即日起可於台鐵公司官網及「台鐵e訂通」APP查詢。

台鐵 鐵路地下化 桃園

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