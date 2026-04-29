Threads狂熱議！「擔心膠原蛋白有疑慮？」好市多這款主打成分天然被推爆

膠原蛋白，一直是愛美女孩的日常必備「喝的保養品」，主打養顏美容、吃了讓人看不出年齡。但你吃的保養品，真的安全嗎？近期在Threads社群 上，一則關於膠原蛋白的貼文引爆熱議，有脆友分享：「最近想吃膠原蛋白，被男友阻止說會有婦科困擾，但其實膠原蛋白沒有加雌激素，就不會誘發，我的理解應該沒錯吧！」該話題吸引大量留言討論，反映新世代消費者不只追求有感效果，同時也在意保健品成分是否安心和安全。

膠原蛋白成分安全、天然，吸引社群網友熱議。 圖／江建泰 攝影

「長期補充膠原蛋白，是否會引發婦科問題？」目前已有多位醫師公開指出，膠原蛋白本身其實安全無害，但真正需要留意的，是產品中額外添加的複方成分。市面上部分膠原蛋白產品，可能含有影響荷爾蒙平衡的成分，如：大豆異黃酮、胎盤素萃取物、荷爾蒙前驅物等，因此，在挑選膠原蛋白保健品時，建議先確認是否具備第三方檢驗報告，並確認產品不含雌激素、重金屬、塑化劑等，才能安心長期補充。

另外，也要注意產品本身膠原蛋白的含量， 有些市售飲品每瓶膠原蛋白含量僅約200mg-1000mg。若希望長期補充有感，建議選擇膠原蛋白含量2500mg以上的產品，才符合成人每日建議攝取量。

老協珍美顏飲通過SGS檢驗及國際Ａ.Ａ.無添加標章認證，長期飲用更安心。 圖／江建泰 攝影

隨著消費者越來越重視保健食品的成分安全，近期在好市多熱銷的老協珍美顏飲也被「點名」。據了解，老協珍美顏飲通過SGS檢驗，並取得國際Ａ.Ａ.無添加標章認證，從原料到製程皆層層把關，主打「無多餘化學添加」與「高膠原蛋白含量」兩大特色，將保養回歸純粹、安心無負擔。

該產品選用日本專利膠原蛋白胜肽，小分子設計更利於吸收。其中，原味美顏飲的膠原蛋白含量達5000mg，蔓越莓plus美顏飲則含3000mg，符合成人日常補充需求。同時，配方中添加西印度櫻桃、甜菜根、無花果、山楂四款植物多酚精華，富含維生素C，有助促進膠原蛋白形成。成分以天然植萃為基礎，讓日常飲用更安心，幫助愛美人士顧皮膚也顧健康。

還有眼尖的網友發現，好市多獨家推出高CP值32入雙口味組合，以「雙口味輪替飲用」設計，打破保養的單調感，讓長期補充更有持續動力。每日一包，輕鬆好入口，從內而外維持彈潤水光與好氣色。安心成分搭配實惠銅板價，讓消費者不只願意喝完這箱，更願意回頭囤下一箱。

有品牌鐵粉分享使用心得，留言表示：「我本身有婦科困擾，原本都不太敢喝膠原蛋白，但老協珍的美顏飲成分很天然，沒有奇怪的添加物，喝起來就是甜菜根和山楂的味道，單喝蠻濃的，我會加冰塊稍微稀釋，當作我上班前的小小儀式感。」也有網友直言：「成分很重要！他們家的成分簡單明暸」、「老協珍大牌子，不用怕膠原蛋白成分來路不明！」

好市多推限時優惠，老協珍美顏飲（32入，雙口味）現折350元，掀起一波囤貨潮。 圖／江建泰 攝影

適逢母親節檔期，好市多也推出全年最殺限時優惠：即日起到5/10，老協珍美顏飲（32入，原味＋蔓越莓 雙口味），超值特價只要$1399元（原價$1749元）。等於每天只需銅板價，就可以喝出彈嫩水光肌，美麗與私密保養一次到位，讓許多會員驚喜大喊：「還在等什麼？趕快去搬」、「趁這波優惠把一整年份囤起來！」