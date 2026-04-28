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想看懸日要把握！明起中部以北防大雨 最佳觀賞僅剩「這日」

中央社／ 台北28日電
本月30日至5月5日台北市有懸日，但僅5月1日可見到的機會最高。聯合報系資料照
本月30日至5月5日台北市有懸日，但僅5月1日可見到的機會最高。聯合報系資料照

氣象署表示，明天、30日中部以北地區防局部大雨；5月1日天氣回穩，但2日鋒面接近，3、4日鋒面影響，中部以北有短暫陣雨。本月30日至5月5日台北市有懸日，但僅5月1日可見到的機會最高。

中央氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，明天鋒面接近，白天各地逐漸轉有陣雨或雷雨，午後因鋒面水氣及熱對流影響，中部以北地區、南部山區可能會局部大雨；30日各地有局部短暫陣雨，上半天中部以北地區仍有局部大雨，午後水氣逐漸減少，但北部地區、中部山區仍有持續性降雨。

黃恩鴻表示，5月1日（勞動節）天氣回穩，各地大多為多雲到晴，僅東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨；5月2日水氣稍增，午後降雨範圍擴大為大台北、宜花地區及各山區有局部短暫雷陣雨。

黃恩鴻說，5月3日鋒面接近，預估5月4日、5日鋒面通過及東北季風影響，中部以北、東北部及東部地區有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨。

氣溫方面，黃恩鴻指出，明天、30日東北季風增強影響，北部、宜花地區高溫約攝氏21至24度，中南部及台東約25至30度，其中台東地區可能有焚風發生，防局部36度以上高溫；5月1日東北季風減弱，預估週末北部高溫可回升至27到29度，中南部29至32度。

黃恩鴻提醒，明天清晨馬祖易有低雲或局部霧，影響能見度。

另外，根據氣象署懸日預報，台北市忠孝東西路（新生高架以西）等路段，於30日至5月2日傍晚可見懸日；台北市峨眉街（西寧南路以西）等路段，於5月3日至5日傍晚有機會可見到懸日。

然而，黃恩鴻補充，30日至5月5日期間有2波鋒面接力，目前預估以5月1日可見到懸日的機會最高，其他時間雲量偏多或易有降雨，見到懸日的機會較低。

東北季風 高溫 鋒面 北市

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