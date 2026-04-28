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身障車免牌照稅放寬！財政部：二親等內親屬車登記住居所同址也適用

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
財政部今（28）日發布解釋令，自115年1月30日起，持有身心障礙手冊或證明、且因障礙情況致無駕照者，其二親等以內親屬所有車輛，如登載的「住居所地址」與身障者戶籍地相同，並供其使用，得申請免徵使用牌照稅。圖／本報資料照片
財政部今（28）日發布解釋令，自115年1月30日起，持有身心障礙手冊或證明、且因障礙情況致無駕照者，其二親等以內親屬所有車輛，如登載的「住居所地址」與身障者戶籍地相同，並供其使用，得申請免徵使用牌照稅。圖／本報資料照片

財政部今（28）日發布解釋令，自115年1月30日起，持有身心障礙手冊或證明、且因障礙情況致無駕照者，其二親等以內親屬所有車輛，如於公路監理資訊系統登載的「住居所地址」與身障者戶籍地相同，並供其使用，即可視為車籍地相同，得申請免徵使用牌照稅。

財政部指出，今年1月28日修正公布「使用牌照稅法」第7條第1項第8款後段，新增規定：因身心障礙致無駕照者，其二親等內親屬所有且車籍地與身障者戶籍地相同、供其使用之車輛，每名身障者以1輛為限，可免徵使用牌照稅。

不過，實務上車籍地多須與車主戶籍地一致，導致部分民眾難以適用免稅規定。財政部表示，經與交通部會商，考量車主除戶籍地址外，得依實際居住情形登記「住居所地址」，若該地址與身障者戶籍地一致，即可認定有共同生活事實，且車輛供其使用，符合立法意旨，因此發布解釋令放寬認定。

財政部舉例，若身障者甲因無法取得駕照，由子女乙駕駛其名下車輛接送，且該車登記之住居所地址與甲的戶籍地相同，乙即可申請該車免徵使用牌照稅。

財政部呼籲，符合條件的車主可向車籍所在地稅捐機關提出申請，政府也將加強宣導，讓政策落實，減輕照顧者負擔。

身障者 駕照 身障 財政部

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