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中正紀念堂演藝廳轉型人權電影院 將放映11場共14部影片

中央社／ 台北28日電

國立中正紀念堂演藝廳整修轉型為人權電影院，自5月5日起推出「族群與邊界」、「性別與身體」、「環境與權力」及「人權電影獎得獎作品」等四系列，將放映11場共14部影片。

中正紀念堂管理處發布新聞稿表示，中正紀念堂過去以國家權力中心的單一歷史敘事，人權電影院試圖打開威權象徵場域的框架，看見被壓抑或被忽略的社會邊緣聲音，影像也可以成為「誰代表台灣？」、「誰的歷史被記住？」、「台灣的記憶是什麼？」的種種提問，透過大螢幕的影像，看見台灣社會各角落。

這次選片陣容深具份量，包括金馬獎最佳導演陳潔瑤（Laha Mebow）「哈勇家」、柏林影展泰迪熊獎得主周美玲同志經典「刺青」、獲金馬獎及坎城、釜山等國際影展雙重肯定的導演廖克發「菠蘿蜜」、長期投身原權運動的紀錄片導演馬躍‧比吼（MayawBiho）「我家門前有大河」等。

其他還有金鐘與金馬雙料肯定的導演黃熙「女兒的女兒」、金鐘生態影像大師麥覺明「黑熊來了」、台灣3D影像先驅導演曲全立「美力台灣3D」，以及資深影像策展人范情導讀陳耀圻導演的「晚春情事」等等。

6月份登場的「人權電影獎得獎作品」是去年國家人權博物館主辦台灣國際人權電影節首度舉辦競賽獎項，從百部影片中選出6部得主分為三場次放映。

其中包括探問司法與人性的「薄荷涼菸」與尋覓逝者的「哥哥死後去了哪裡」；「五花肉」刻畫白恐時期家庭的堅韌，「尋寶的人」描寫藝術家梅丁衍追尋木刻版畫家黃榮燦前輩的遭遇；直視越南籍學生夾縫掙扎的「留學生」，以及記錄居住在「大我新舍」老兵遺孀處境的「再見大我」等。

「人權電影院」全系列 11 場放映活動在中正紀念堂 1 樓演藝廳舉行。活動全程免費、免事先報名。為維護觀影品質，每場次統一於開演前 30 分鐘（下午 1點 30 分）於現場發放「入場號碼牌」，民眾憑號碼牌入座，額滿為止。詳細資訊可上中正紀念堂官方網站查詢（網址：https://reurl.cc/8e0Aqy）。

中正紀念堂 電影院 金馬獎 柏林影展 國家人權博物館

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