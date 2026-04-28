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護理老兵陳小芳獲資深典範獎 化作新兵引路人

中央社／ 台北28日電

歷經台南強震與百年大疫，投入前線33年的護理督導長陳小芳，獲頒衛福部資深典範獎。自詡老兵的她未曾凋零，化作新兵引路人，期盼帶領年輕世代在護理路上看見海闊天空。

衛生福利部今天舉辦「第13屆優良暨資深典範護理人員頒獎典禮」，表揚部立醫院於臨床照護、教學研發及偏鄉服務中，默默深耕、無私奉獻的優秀護理人員，共有79名得獎者，包括「資深典範獎」5人、「優良獎」48人及「優良新人獎」26人。

資深典範獎得主之一是衛福部台南醫院護理督導長陳小芳。回首來時路，她走過0206台南大地震，也曾參與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情最嚴峻的時刻，親自穿上防護衣為民眾採檢。

在病患最脆弱、最需要幫助時給予支持，陳小芳看著他們的問題被解決、神情逐漸放鬆，那份安心的表情，成為她33年來堅守臨床的最大動力。

「我真的是一個老兵了。」陳小芳笑著形容自己。外界常說「老兵逐漸凋零」，但對她而言，隨著歷練加深轉居行政職，並非從臨床退縮，而是身分的昇華。

陳小芳將自己定位為「引路人」與臨床導師，肩負把新生代帶起來的責任。面對大環境的改變，她善用深耕計畫、新手導師計畫等政策資源，用不同方式陪伴背景各異的新兵，讓年輕護理師能在職場上發光發熱。

榮獲「資深典範獎」的肯定，陳小芳說，對於護理環境的變遷與人力挑戰，現今政策與醫院努力打造能長期發展的職場，「護理真的是一個值得長期投資的環境」，只要這份工作適合自己，堅持走下去，「走到後面，你會發現原來海闊天空」。

護理 衛福部 老兵

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