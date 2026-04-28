逾8成癌症病友帶病上班 「請假困難」成為抗癌之路的最大隱形阻礙

一名30多歲新手媽媽，去年四月確診乳癌三期，因擔心被貼上「工作能力不如人」的標籤，不敢向公司揭露病情，僅能以「育嬰假」名義進行治療。面對即將重返高壓的銀行業務崗位，她無奈表示：「只要能留下來，願意接受調職甚至降薪，不想被同情，希望得到尊重。」這位病友的處境，反映了癌友就職困境。

中華民國乳癌病友協會今日發布「癌症病友工作需求調查」，蒐集分析1,068筆樣本數，揭露病友在對抗病魔之際，面臨「保命」或「保飯碗」的現實掙扎，並正式提出五大政策倡議，盼政府與企業攜手建立更具包容性的勞動力環境。

中華民國乳癌病友協會理事長黃淑芳表示，有超過8成病友在治療期間仍選擇堅守職場，但卻面臨請假困難、工作調整不足等現實壓力，讓「一邊治療、一邊工作」成為艱難的雙重挑戰。有些人因為接受治療、體力不堪負荷，不得已暫時中斷職涯發展，等到想返重回職場時，礙於需要定期回診，復職或求職碰壁。

黃淑芳針對全台1,068名確診時仍在職的癌症病友進行分析，高達84.5%的病友在確診後仍持續工作，最主要原因是「個人與家庭經濟需求」，比例達75.7%。對多數人而言，抗癌不只是醫療問題，更是生計壓力的延伸。因為抗癌經濟負擔巨大，標靶藥物、免疫療法等自費項目，一年花費可從數十萬至上百萬元不等。

調查指出，有高達83.9%的病友在治療期間需要請假就醫，其中46.1%坦言「請假困難」。不少人必須自行調班、補班，甚至改請無薪假，還有人因為請假不易而延後或減少看診，直接影響治療進程。

癌症治療多多少少會有疲憊、嘔吐或體力下降等副作用，對工作造成實質影響。報告顯示，92%的病友表示疾病或治療已影響工作表現，但真正能獲得工作內容或工時調整者僅28.8%。黃淑芳說，多數人只能「硬撐」，甚至有37.7%需自行想辦法補足工作，29.5%因此申請長期病假或留職停薪，12.5%最終離開職場。

透過問卷調查結果，反映出癌症病友的工作需求之外，中華民國乳癌病友協會提出五大倡議：強化治療與就業銜接措施、建立友善請假機制、推動職務與工時彈性調整、增訂癌症治療假、打造癌友友善職場培訓與租稅誘因，讓病友能兼顧工作與職場，不因罹癌而被迫中斷人生。