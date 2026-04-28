酒駕受罰正視酒癮問題 台東男主動就醫戒酒

台東監理站與台東醫院合作推動酒癮早期介入，一名酒精成癮男子因酒駕遭到判刑、罰錢，還要接受講習，他自覺有酒癮，日後可能會再發生相同事件，於是前往酒癮門診就診。

「原本只是來上課，沒想到會開始正視他自己的飲酒問題。」公路局台東監理站長王文強提到，日前監理站舉辦一場酒駕初犯講習，一名民眾透過衛福部台東醫院的問卷填寫與現場晤談，開始重新思考自身飲酒習慣，並進一步了解飲酒對健康、家庭及生活可能造成的影響。

王文強表示，這名民眾自覺必須經常使用交通工具，自己又有酒癮，很可能下次又會面臨酒駕問題。課程結束後，這名民眾主動走進台東醫院酒癮門診，接受專業評估與治療。

台東醫院表示，為強化地方酒癮防治網絡，台東醫院近期主動走出院內，前進酒癮預防第一線，與台東監理站攜手合作，將醫療與心理支持服務延伸至民眾最早接觸的場域。透過跨機構合作模式，讓民眾在參與酒駕講習的同時，也能同步獲得飲酒風險評估與健康諮詢，提升早期辨識與介入的機會。

酒癮門診醫師柯又予表示，酒精使用問題往往是逐步累積形成，若出現飲酒量增加、難以控制飲酒、因飲酒影響工作與家庭關係，或戒酒時出現不適症狀等情形，建議及早尋求專業協助。透過適當治療與支持，多數個案都能逐步改善，重新找回穩定生活。

王文強表示，酒駕防制除了交通安全管理與法規宣導外，更重要的是從源頭了解民眾飲酒行為與背後需求。與其在問題發生後於末端處理，不如在前端可預防階段及早介入。前往醫院酒癮治療的民眾若是低收入戶，台東縣政府衛生局會給予補助。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康