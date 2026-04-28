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零關稅開門…進口花生低抽驗率埋隱憂 發霉花生曾流入市場

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
美國花生將零關稅、零障礙進口台灣，過去進口花生開櫃檢驗率不到一成，曾有盤商收到發霉的進口花生，呼籲中央敞開大門開放進口同時，應提高抽驗率。圖／讀者提供
美國花生將零關稅、零障礙進口台灣，過去進口花生開櫃檢驗率不到一成，曾有盤商收到發霉的進口花生，呼籲中央敞開大門開放進口同時，應提高抽驗率。圖／讀者提供

美國花生將零關稅、零障礙進口台灣，不僅可能對國產花生造成嚴重衝擊，中華民國落花生產業協會前理事長丁明貴及花生盤商也示警，過去進口花生開櫃檢驗率不到一成，曾有盤商收到發霉的進口花生，呼籲中央敞開大門開放進口同時，應提高抽驗率，保障國人食安

美國花生將大舉開放進口，預料將衝擊國產花生，一名花生盤商表示，未來花生食安問題恐更嚴峻，他表示，過去曾多次見過進口來台的花生已經發霉，憂心未來情況將更嚴重。

丁明貴表示，進口花生開櫃檢驗率不到一成，美國花生進口到台灣船運要一個月，到台灣之後還要抽驗，等抽驗結果出來，已經過了一個半月，中間保存風險高，進口商就算發現花生發霉了，「誰敢去自首」。一個貨櫃24噸萬一被銷毀損失超過二百萬元，沒驗到就裝沒事是可預期的狀況。

他強調，國產花生、進口花生產地標示一定要清楚。否則未來食安的問題如何把關、責任怎麼釐清，政府應該要有作為。

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