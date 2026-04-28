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麥加朝覲5月底展開…疾管署：別生飲駱駝奶 恐染上「這疾病」

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部疾管署發言人曾淑慧說，若計畫前往伊斯蘭朝覲（Hajj）民眾，須留意沙烏地阿拉伯王國預防接種規範，於行前2至4周應先到旅遊醫學門診諮詢相關注意事項。示意圖。本報資料照片
衛福部疾管署發言人曾淑慧說，若計畫前往伊斯蘭朝覲（Hajj）民眾，須留意沙烏地阿拉伯王國預防接種規範，於行前2至4周應先到旅遊醫學門診諮詢相關注意事項。示意圖。本報資料照片

今年伊斯蘭朝覲（Hajj）預計5月25日展開，是全球最具規模的宗教聚會，每年吸引超過數百萬名信徒前往，因大量人潮聚集，朝覲者可能暴露於傳染病風險。 衛福部疾管署發言人曾淑慧說，若計畫前往當地活動的民眾，須留意沙烏地阿拉伯王國預防接種規範，於行前2至4周應先到旅遊醫學門診諮詢相關注意事項。

曾淑慧指出，民眾前往沙國朝覲、副朝覲或在朝覲區從事季節性工作者應注意下列事項，首先，沙國規定，朝覲及副朝覲者須接種四價流行性腦脊髓膜炎疫苗，並出示國際預防接種證明書（黃皮書），接種證明書於接種後10日生效，四價結合型疫苗效力為5年；並要求12歲以上朝覲者應接種新冠疫苗，建議所有前往朝覲地區者接種季節流感疫苗。此外，國際麻疹疫情持續，疾管署建議民眾評估自費接種MMR疫苗。

其次，沙國為中東呼吸症候群冠狀病毒感染症（MERS-CoV）旅遊疫情等級「第一級：注意（Watch）」國家，疾管署特別呼籲前往當地應避免接觸駱駝或生飲駱駝等動物奶。

第三是停留當地期間，注意個人飲食衛生及手部清潔，前往人潮密集或空氣不流通處請佩戴口罩，並避免與有呼吸道症狀旅客密切接觸；另建議採行防蚊措施，包括穿著淺色長袖衣褲、使用政府機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分的防蚊藥劑。

疾管署呼籲，返台時如有發燒、咳嗽等疑似症狀，應主動通報機場檢疫人員；返國後21天內出現不適症狀應儘速就醫，並告知醫師旅遊及接觸史等，以及時診斷治療。

沙烏地阿拉伯 疫苗 伊斯蘭 疾管署 曾淑慧

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