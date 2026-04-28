不怕新竹強風！高鐵20.5億增設月台門 明年底率先啟用

台灣高鐵公司為確保旅客安全並因應運量增加帶來的候車人潮，將於各車站全面增設月台門，並於今日在新竹站舉辦「高鐵全線11站月台門工程開工祈福儀式」。工程由台灣松下電器公司承作，總金額約20.5億元，去年歷經多次測試改善後正式動工。

高鐵公司表示，將優先於經常強風的新竹站及月台為半圓弧設計的板橋站施工，並分階段推動至全線。第一階段為新竹、板橋站；第二階段包含台中、桃園、苗栗、彰化、雲林、嘉義、台南等7站；南港、左營站預計於2028年第一季完工。新竹與板橋站預計2026年第四季起陸續啟用，全線預計2028年第一季完成。

台灣高鐵公司史哲董事長表示，月台門為「高鐵2.0」重要一環，可提升候車安全、優化秩序並防止物品掉落軌道，同時打造更友善的候車環境，保障高齡者、幼童及行動不便旅客安全。

高鐵公司指出，月台門採「加寬型」門扇設計，以因應新世代列車N700ST與現行700T車門位置差異，並通過耐震設計及17級強風測試，設備亦取得國際功能安全（SIL）認證；外觀頂部平整化設計，減少粉塵與水滴殘留，並加長緊急門燈號以提升辨識性。

此外，台北站既有月台門已完成改裝，同樣採加寬型門扇，工程僅能利用深夜約3.5小時施工與測試，並兼顧營運安全，施工難度高但已順利完成。未來其他車站工程也將面臨相同條件，團隊將維持嚴格品質與安全標準。

台灣高鐵營運將邁入第20年，新世代列車N700ST預計今年7月出廠、明年下半年投入營運。隨運量成長，高鐵推動「高鐵2.0」，從列車、車站到服務全面升級，提升旅客乘車體驗，並持續扮演串連南北的重要交通動脈。

高鐵公司指出，月台門採「加寬型」門扇設計，以因應新世代列車N700ST與現行700T車門位置差異，並通過耐震設計及17級強風測試。圖／台灣高鐵公司提供

高鐵公司指出，月台門採「加寬型」門扇設計，以因應新世代列車N700ST與現行700T車門位置差異，並通過耐震設計及17級強風測試。圖／台灣高鐵公司提供