SARS到COVID-19都在第一線 部桃陳雅華獲優良護理人員

衛福部今舉行「第13屆優良暨資深典範護理人員頒獎典禮」，其中，歷經SARS與COVID-19兩場世紀疫情的衛福部桃園醫院護理部督導長陳雅華獲選為優良護理人員；同院男性護理師林承澤則以精神科酒癮照護的亮眼表現，獲選閃亮新人獎，讓「男丁格爾」形象逐漸翻轉刻板印象。

部桃這次共有7位護理人員獲獎，除陳雅華外，還有徐湘澐、周子凡、林靜伶、游雅欣及姜茗喬5位護理人員同獲優良護理人員殊榮，各自在不同臨床領域深耕多年。

陳雅華具備N4、ECMO等多項專科證照，從急診、內科加護病房一路走到重症單位管理。23年前，她在SARS疫情中第一次面對未知傳染病的恐懼；20年後COVID-19來襲，她再度站上第一線，協助醫院成立專責加護病房，並擔任傳染病防治種子教師，把實戰經驗轉化為可以傳下去的教材。除臨床與防疫外，她長年投入教學，擔任臨床教師、全人教師及業師，屢獲優良教師肯定；也以品管圈輔導員身分帶領團隊在衛福部及院內品質競賽屢創佳績。

陳雅華表示，守護重症與溫暖照護是她始終不變的信念，從臨床走向管理角色後，更深刻體會團隊支持與專業傳承的重要，唯有如此，才能在關鍵時刻穩定守護病人安全。

獲選閃亮新人獎的林承澤，是近年護理界俗稱「男丁格爾」的代表。剛到精神科病房報到時，他面對的不只是專業挑戰，還有家屬看到男護理師時下意識的遲疑神情；他沒有急著解釋，而是用主動溫和的態度，在每一次照護互動中慢慢建立信任，短時間內就收到家屬親筆寫下的感謝信。

林承澤表示，從急診到內外科的歷練中，他深刻感受到團隊支持的重要，新人階段有學姐一路陪伴與指導，讓他得以穩定成長，未來會持續精進，成為值得病人信賴的護理人員。

部桃護理部主任陳素里表示，此次同時獲得優良護理人員與閃亮新人獎的肯定，展現部桃從資深到新進的完整實力與專業傳承。院長楊南屏說，此次多位護理人員獲得中央肯定，不僅是對個人努力的肯定，更代表部桃長期深耕護理教育、打造友善職場與精進照護品質的具體成果。