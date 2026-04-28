快訊

粿王不倫戀遭法院判賠百萬「公開判決書」 王子回應了

台中環保局稽查員被要求「執行公務」街頭拍美女照回傳 內勤職員輕佻對話曝

新北藍白合民調結果出爐…黃國昌當場1提議 藍營高層驚呼「確定嗎」

聽新聞
0:00 / 0:00

SARS到COVID-19都在第一線 部桃陳雅華獲優良護理人員

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
衛福部今舉行「第13屆優良暨資深典範護理人員頒獎典禮」，部立桃園醫院這次共有7位護理人員獲獎。圖／部桃提供
衛福部今舉行「第13屆優良暨資深典範護理人員頒獎典禮」，部立桃園醫院這次共有7位護理人員獲獎。圖／部桃提供

衛福部今舉行「第13屆優良暨資深典範護理人員頒獎典禮」，其中，歷經SARS與COVID-19兩場世紀疫情的衛福部桃園醫院護理部督導長陳雅華獲選為優良護理人員；同院男性護理師林承澤則以精神科酒癮照護的亮眼表現，獲選閃亮新人獎，讓「男丁格爾」形象逐漸翻轉刻板印象。

部桃這次共有7位護理人員獲獎，除陳雅華外，還有徐湘澐、周子凡、林靜伶、游雅欣及姜茗喬5位護理人員同獲優良護理人員殊榮，各自在不同臨床領域深耕多年。

陳雅華具備N4、ECMO等多項專科證照，從急診、內科加護病房一路走到重症單位管理。23年前，她在SARS疫情中第一次面對未知傳染病的恐懼；20年後COVID-19來襲，她再度站上第一線，協助醫院成立專責加護病房，並擔任傳染病防治種子教師，把實戰經驗轉化為可以傳下去的教材。除臨床與防疫外，她長年投入教學，擔任臨床教師、全人教師及業師，屢獲優良教師肯定；也以品管圈輔導員身分帶領團隊在衛福部及院內品質競賽屢創佳績。

陳雅華表示，守護重症與溫暖照護是她始終不變的信念，從臨床走向管理角色後，更深刻體會團隊支持與專業傳承的重要，唯有如此，才能在關鍵時刻穩定守護病人安全。

獲選閃亮新人獎的林承澤，是近年護理界俗稱「男丁格爾」的代表。剛到精神科病房報到時，他面對的不只是專業挑戰，還有家屬看到男護理師時下意識的遲疑神情；他沒有急著解釋，而是用主動溫和的態度，在每一次照護互動中慢慢建立信任，短時間內就收到家屬親筆寫下的感謝信。

林承澤表示，從急診到內外科的歷練中，他深刻感受到團隊支持的重要，新人階段有學姐一路陪伴與指導，讓他得以穩定成長，未來會持續精進，成為值得病人信賴的護理人員。

部桃護理部主任陳素里表示，此次同時獲得優良護理人員與閃亮新人獎的肯定，展現部桃從資深到新進的完整實力與專業傳承。院長楊南屏說，此次多位護理人員獲得中央肯定，不僅是對個人努力的肯定，更代表部桃長期深耕護理教育、打造友善職場與精進照護品質的具體成果。

加護病房 護理師 衛福部 疫情 SARS

延伸閱讀

護師節前夕台東基督教醫院護理師分享進修歷程 展現在地醫療韌性

亞洲首座！台中榮總獲TriNetX「2026傑出合作夥伴獎」

大同醫護攜手工研院 串聯AI搶進宅醫療商機

健康名人堂／癌症照護 推動電子版病人報告結果

相關新聞

7年來首例！台男遊名古屋染麻疹 日本旅遊建議升為一級「注意」

衛福部疾管署今公布國內新增一例境外移入麻疹確定病例，為中部30多歲男性，今年4月上旬曾至日本名古屋等地區旅遊，返國後於4月16日出現發燒及咳嗽等症狀並多次就醫，4月20日出疹後第四次就醫後，經通報採檢

美國花生零關稅叩關 張麗善：噩耗、形同滅農

美國花生將以零關稅，以及豁免特別防衛措施（SSG）叩關，全國9成花生皆來自雲林，縣長張麗善今表示，這個消息是「噩耗」，痛斥農業部次長胡忠一說要輔導農民轉作是內行人說外行話，犧牲農民，形同「滅農」，更何

被誤會偷吃…當兵共用2物品集體染菜花 醫揭恐怖職災：鼻孔也長

小心菜花「沒有性行為」也會傳染！近日有網友在Threads上發文，稱弟弟軍中有人感染菜花（尖銳濕疣），但因同袍感情好會互借私人用品，導致多人遭到傳染，才知道菜花傳染力強且不需經過性行為。對此，有泌尿科

血鉀飆破5恐致命 「無聲殺手」傷腎又傷心、猝死風險大增

「只是覺得疲倦，竟差點沒命！」一名80多歲患有慢性腎臟病與糖尿病的老翁，近日因持續虛弱送醫，檢查發現血鉀濃度高達7.4 mmol／L，心跳降至每分鐘40下，隨時可能引發致命性心律不整與心跳驟停。所幸經

逾8成癌症病友帶病上班 「請假困難」成為抗癌之路的最大隱形阻礙

一名30多歲新手媽媽，去年四月確診乳癌三期，因擔心被貼上「工作能力不如人」的標籤，不敢向公司揭露病情，僅能以「育嬰假」名義進行治療。面對即將重返高壓的銀行業務崗位，她無奈表示：「只要能留下來，願意接受

美國花生將零關稅輸台 張嘉郡：絕不能犧牲農民權益

美國花生將以零關稅及豁免特別防衛措施進口台灣，我國主要花生產地雲林縣將首當其衝。國民黨立委張嘉郡表示，行政院要努力輔導農民轉型，標明台灣生產，替本土花生農行銷MIT的品質優良花生，絕對不能犧牲花生農的

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。