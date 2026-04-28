邁向全人照護！羅東聖母醫院中醫門診揭牌 5月4日看診

羅東聖母醫院推動多元整合醫療，回應在地民眾需求開設中醫門診，院方今天舉行揭牌儀式，象徵醫療服務再升級，中醫門診將於5月4日看診服務病人。

天主教靈醫會醫療財團法人董事長黃浩然神父今天與菲律賓省會長Fr. Evan共同主持門診啟用祈福禮，在地民意代表及衛生局長官等多人到場共襄盛舉。黃浩然神父肯定院長馬漢光帶領醫療團隊多年來在人才培育與醫療設備提升所做的努力，並於去年榮獲多項殊榮；Fr. Evan期勉醫院充分實踐靈醫會「醫治病人、傳揚福音」精神。

中醫以溫和診療與養生保健著稱，中醫師謝巧萱表示，該院中醫科診療範圍涵蓋一般內科及婦科疾病，包括睡眠與壓力問題、腸胃功能失調、感冒久咳、過敏與皮膚疾病、月經調理與更年期症候群等。

此外，針灸治療亦廣泛應用於中風後遺症、失智症、顏面神經麻痺、退化性關節炎及各類慢性疼痛，並結合急性後期整合照護，強化復健與長照服務。

院方表示，為了貼近兒童與懼怕針灸的患者需求，特別引進雷射針灸技術，提供無痛替代方案，同時發展中醫兒科特色，延伸早期療育照護，服務對象涵蓋發展遲緩、早產兒後遺症、腦性麻痺、注意力不足過動症、自閉症，以及反覆感冒、過敏體質與生長發育問題等，持續陪伴孩童與家庭成長。

中醫師吳育瑜指出，春夏之交為體質調整的關鍵時期，也是預防換季疾病的重要時機，若能及早介入，調理效果將事半功倍，建議民眾透過正規醫療管道，經由「望、聞、問、切」的專業診察，進行個人化調理。