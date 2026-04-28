快訊

粿王不倫戀遭法院判賠百萬「公開判決書」 王子回應了

台中環保局稽查員被要求「執行公務」街頭拍美女照回傳 內勤職員輕佻對話曝

新北藍白合民調結果出爐…黃國昌當場1提議 藍營高層驚呼「確定嗎」

聽新聞
0:00 / 0:00

邁向全人照護！羅東聖母醫院中醫門診揭牌 5月4日看診

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
聖母醫院的中醫門診醫療團隊。圖／聖母醫院提供
聖母醫院的中醫門診醫療團隊。圖／聖母醫院提供

羅東聖母醫院推動多元整合醫療，回應在地民眾需求開設中醫門診，院方今天舉行揭牌儀式，象徵醫療服務再升級，中醫門診將於5月4日看診服務病人。

天主教靈醫會醫療財團法人董事長黃浩然神父今天與菲律賓省會長Fr. Evan共同主持門診啟用祈福禮，在地民意代表及衛生局長官等多人到場共襄盛舉。黃浩然神父肯定院長馬漢光帶領醫療團隊多年來在人才培育與醫療設備提升所做的努力，並於去年榮獲多項殊榮；Fr. Evan期勉醫院充分實踐靈醫會「醫治病人、傳揚福音」精神。

中醫以溫和診療與養生保健著稱，中醫師謝巧萱表示，該院中醫科診療範圍涵蓋一般內科及婦科疾病，包括睡眠與壓力問題、腸胃功能失調、感冒久咳、過敏與皮膚疾病、月經調理與更年期症候群等。

此外，針灸治療亦廣泛應用於中風後遺症、失智症、顏面神經麻痺、退化性關節炎及各類慢性疼痛，並結合急性後期整合照護，強化復健與長照服務。

院方表示，為了貼近兒童與懼怕針灸的患者需求，特別引進雷射針灸技術，提供無痛替代方案，同時發展中醫兒科特色，延伸早期療育照護，服務對象涵蓋發展遲緩、早產兒後遺症、腦性麻痺、注意力不足過動症、自閉症，以及反覆感冒、過敏體質與生長發育問題等，持續陪伴孩童與家庭成長。

中醫師吳育瑜指出，春夏之交為體質調整的關鍵時期，也是預防換季疾病的重要時機，若能及早介入，調理效果將事半功倍，建議民眾透過正規醫療管道，經由「望、聞、問、切」的專業診察，進行個人化調理。

羅東聖母醫院開設中醫門診今天揭牌，預計5月4日提供看診服務。圖／聖母醫院提供
羅東聖母醫院開設中醫門診今天揭牌，預計5月4日提供看診服務。圖／聖母醫院提供

醫院 中醫 衛生局

延伸閱讀

護師節前夕台東基督教醫院護理師分享進修歷程 展現在地醫療韌性

大同醫護攜手工研院 串聯AI搶進宅醫療商機

「患者為核心」 雲林台大攜手雲科大、虎科大讓AI醫療貼心有感

健康名人堂／癌症照護 推動電子版病人報告結果

相關新聞

7年來首例！台男遊名古屋染麻疹 日本旅遊建議升為一級「注意」

衛福部疾管署今公布國內新增一例境外移入麻疹確定病例，為中部30多歲男性，今年4月上旬曾至日本名古屋等地區旅遊，返國後於4月16日出現發燒及咳嗽等症狀並多次就醫，4月20日出疹後第四次就醫後，經通報採檢

美國花生零關稅叩關 張麗善：噩耗、形同滅農

美國花生將以零關稅，以及豁免特別防衛措施（SSG）叩關，全國9成花生皆來自雲林，縣長張麗善今表示，這個消息是「噩耗」，痛斥農業部次長胡忠一說要輔導農民轉作是內行人說外行話，犧牲農民，形同「滅農」，更何

被誤會偷吃…當兵共用2物品集體染菜花 醫揭恐怖職災：鼻孔也長

小心菜花「沒有性行為」也會傳染！近日有網友在Threads上發文，稱弟弟軍中有人感染菜花（尖銳濕疣），但因同袍感情好會互借私人用品，導致多人遭到傳染，才知道菜花傳染力強且不需經過性行為。對此，有泌尿科

血鉀飆破5恐致命 「無聲殺手」傷腎又傷心、猝死風險大增

「只是覺得疲倦，竟差點沒命！」一名80多歲患有慢性腎臟病與糖尿病的老翁，近日因持續虛弱送醫，檢查發現血鉀濃度高達7.4 mmol／L，心跳降至每分鐘40下，隨時可能引發致命性心律不整與心跳驟停。所幸經

逾8成癌症病友帶病上班 「請假困難」成為抗癌之路的最大隱形阻礙

一名30多歲新手媽媽，去年四月確診乳癌三期，因擔心被貼上「工作能力不如人」的標籤，不敢向公司揭露病情，僅能以「育嬰假」名義進行治療。面對即將重返高壓的銀行業務崗位，她無奈表示：「只要能留下來，願意接受

美國花生將零關稅輸台 張嘉郡：絕不能犧牲農民權益

美國花生將以零關稅及豁免特別防衛措施進口台灣，我國主要花生產地雲林縣將首當其衝。國民黨立委張嘉郡表示，行政院要努力輔導農民轉型，標明台灣生產，替本土花生農行銷MIT的品質優良花生，絕對不能犧牲花生農的

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。