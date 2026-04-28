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因應秋冬新冠疫情 疾管署將採購新型新冠疫苗...安全性高、副作用低

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部疾管署長羅一鈞說，今年秋冬將引進莫德納新型新冠疫苗，使用抗原劑量是原先的五分之一，臨床試驗顯示，不論是發燒、局部紅腫等，都比原先新冠疫苗下降50%，副作用只有原來的一半，新劑型疫苗應更安全、副作用更低。記者沈能元／攝影
衛福部疾管署長羅一鈞說，今年秋冬將引進莫德納新型新冠疫苗，使用抗原劑量是原先的五分之一，臨床試驗顯示，不論是發燒、局部紅腫等，都比原先新冠疫苗下降50%，副作用只有原來的一半，新劑型疫苗應更安全、副作用更低。記者沈能元／攝影

響應世衛世界免疫週 疾管署呼籲符合資格民眾踴躍接種疫苗。衛福部疾管署長羅一鈞說，今年秋冬將引進莫德納新型新冠疫苗，使用抗原劑量是原先的五分之一，臨床試驗顯示，不論是發燒、局部紅腫等，都比原先新冠疫苗下降50%，副作用只有原來的一半，新劑型疫苗應更安全、副作用更低。

羅一鈞說，莫德納新型疫苗於美國已取得藥證，國內食藥署也給予相關藥證，待今年夏季 病毒株、疫苗株確認後，將進行疫苗株轉換，就可以進行採購，預計10月1日開打。

羅一鈞說，目前在新冠疫苗疫苗株部分會選用BA.3.2，還是會選用原來的JN.1，將等待世界衛生組織確定。他說，每年新冠疫苗施打都有疫苗剩餘，去年約採購300萬劑新冠疫苗，「目前確實今年採購量會往下修」，將先了解疫苗廠牌供應情形，並評估民眾接種的意願，估計今年採購量總計約250萬劑。

至於，肺炎鏈球菌部分，今年1月15日開始接種新肺鏈疫苗至今約3個月，長者接種踴躍共接種8. 7萬劑。65歲以上長者接種完成率自1月15號31.4%提高至34%。年底應可達到40%，雖然仍低於先進國家的六至七成，將會持續努力。

羅一鈞說， 另針對僅打過一劑13價肺鏈疫苗者，最快於8月進行第二階段疫苗全面轉換，目前正進行相關疫苗採購作業。

疾管署日前宣布，輪狀病毒疫苗明年將納入公費施打，提升國內免疫保護力。羅一鈞說，目前評估階段的疫苗還有兩個，一個是帶狀疱疹疫苗，及孕婦跟新生兒接種呼吸道融合病毒疫苗，正進行成本效益評估分析，預計年底會有結果，再提到ACIP進行討論。

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