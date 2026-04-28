台61竹南段改善工程基設通過 新北至苗栗段將成全封閉式快速道路

台61線西濱快速公路竹南段改善工程基本設計審議今（28）日原則通過，未來，新北至苗栗段將成為全封閉式的快速道路；行政院公共工程委員會主委陳金德現勘表示，請交通部依據審議意見修正後盡速啟動招標，確保工程於2030年如質完工，徹底解決台61線平面路口交織安全隱憂。

今日現勘及審議由陳主委今天率工程會審議委員、行政院交通環境資源處、交通部及所屬公路局、苗栗縣政府等，針對路線配置、橋梁設計及工程環境條件等議題，現地瞭解設計規畫之適切性，立委陳超明也到場表達支持。

工程會指出，「台61線新北至苗栗平交路口改善計畫」分為五大標案分段推進。其中，北側的新北段第一標、新竹段第二標以及南側後龍段第五標已陸續動工。今天，竹南段第三、四標基本設計的通過，象徵新北至苗栗全段封閉快速道路的關鍵拼圖正式到位。

陳主委今天至台61線竹南段現場會勘時說明，西濱快速公路設置需求已不同於30年前，隨著沿線重大交通節點及產業發展，加上行政院推動桃竹苗大矽谷計畫，發展半導體科技產業，進一步推升物流及交通需求，西濱快是西部重要運輸命脈，改善工程實屬重要。

他表示，竹南段改善工程完工後，將可避開新北到苗栗約80公里共23處平交路口與號誌，預計可為用路人省下20分鐘車程。未來銜接規畫中的「鳳鼻至香山段」，以及行政院近期核定的「台61線南延高雄」計畫，西濱快將轉型為串聯新北至高雄、總長約350公里的第三條南北縱貫快速廊道，預計可有效分擔國道車流量。

公路局則表示，苗栗段（第三、四標）全長約8.6公里，總經費約212.7億元，工程內容包含主線高架橋梁新建、側車道調整及平交路口立體化改建等，完工後將有效減少平交路口車流停等及降低安全風險，同時透過車流分離與動線優化，改善沿線地方交通壅塞情形，提升道路服務品質。