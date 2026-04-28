快訊

粿王不倫戀遭法院判賠百萬「公開判決書」 王子回應了

台中環保局稽查員被要求「執行公務」街頭拍美女照回傳 內勤職員輕佻對話曝

新北藍白合民調結果出爐…黃國昌當場1提議 藍營高層驚呼「確定嗎」

聽新聞
0:00 / 0:00

台61竹南段改善工程基設通過 新北至苗栗段將成全封閉式快速道路

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
行政院公共工程委員會主委陳金德今天率工程會審議委員到場現勘並聽取簡報，立委陳超明也到場表達支持。圖／工程會提供
行政院公共工程委員會主委陳金德今天率工程會審議委員到場現勘並聽取簡報，立委陳超明也到場表達支持。圖／工程會提供

台61線西濱快速公路竹南段改善工程基本設計審議今（28）日原則通過，未來，新北苗栗段將成為全封閉式的快速道路；行政院公共工程委員會主委陳金德現勘表示，請交通部依據審議意見修正後盡速啟動招標，確保工程於2030年如質完工，徹底解決台61線平面路口交織安全隱憂。

今日現勘及審議由陳主委今天率工程會審議委員、行政院交通環境資源處、交通部及所屬公路局、苗栗縣政府等，針對路線配置、橋梁設計及工程環境條件等議題，現地瞭解設計規畫之適切性，立委陳超明也到場表達支持。

工程會指出，「台61線新北至苗栗平交路口改善計畫」分為五大標案分段推進。其中，北側的新北段第一標、新竹段第二標以及南側後龍段第五標已陸續動工。今天，竹南段第三、四標基本設計的通過，象徵新北至苗栗全段封閉快速道路的關鍵拼圖正式到位。

陳主委今天至台61線竹南段現場會勘時說明，西濱快速公路設置需求已不同於30年前，隨著沿線重大交通節點及產業發展，加上行政院推動桃竹苗大矽谷計畫，發展半導體科技產業，進一步推升物流及交通需求，西濱快是西部重要運輸命脈，改善工程實屬重要。

他表示，竹南段改善工程完工後，將可避開新北到苗栗約80公里共23處平交路口與號誌，預計可為用路人省下20分鐘車程。未來銜接規畫中的「鳳鼻至香山段」，以及行政院近期核定的「台61線南延高雄」計畫，西濱快將轉型為串聯新北至高雄、總長約350公里的第三條南北縱貫快速廊道，預計可有效分擔國道車流量。

公路局則表示，苗栗段（第三、四標）全長約8.6公里，總經費約212.7億元，工程內容包含主線高架橋梁新建、側車道調整及平交路口立體化改建等，完工後將有效減少平交路口車流停等及降低安全風險，同時透過車流分離與動線優化，改善沿線地方交通壅塞情形，提升道路服務品質。

西濱快速公路 新北 苗栗 陳超明 工程會 交通部

延伸閱讀

斗六鐵路高架化交通部通過就等行政院點頭 今年若核定最快11年後完工

慎防勞動節3天連假交通打結 苗警疏導措施出爐

楊梅休息站自撞事故「工程未能緩和風險」 高公局：主因為駕駛嚴重超速

高鐵斥20.5億打造月台門 新竹板橋率先增設、2028年11站全線啟用

相關新聞

7年來首例！台男遊名古屋染麻疹 日本旅遊建議升為一級「注意」

衛福部疾管署今公布國內新增一例境外移入麻疹確定病例，為中部30多歲男性，今年4月上旬曾至日本名古屋等地區旅遊，返國後於4月16日出現發燒及咳嗽等症狀並多次就醫，4月20日出疹後第四次就醫後，經通報採檢

美國花生零關稅叩關 張麗善：噩耗、形同滅農

美國花生將以零關稅，以及豁免特別防衛措施（SSG）叩關，全國9成花生皆來自雲林，縣長張麗善今表示，這個消息是「噩耗」，痛斥農業部次長胡忠一說要輔導農民轉作是內行人說外行話，犧牲農民，形同「滅農」，更何

被誤會偷吃…當兵共用2物品集體染菜花 醫揭恐怖職災：鼻孔也長

小心菜花「沒有性行為」也會傳染！近日有網友在Threads上發文，稱弟弟軍中有人感染菜花（尖銳濕疣），但因同袍感情好會互借私人用品，導致多人遭到傳染，才知道菜花傳染力強且不需經過性行為。對此，有泌尿科

血鉀飆破5恐致命 「無聲殺手」傷腎又傷心、猝死風險大增

「只是覺得疲倦，竟差點沒命！」一名80多歲患有慢性腎臟病與糖尿病的老翁，近日因持續虛弱送醫，檢查發現血鉀濃度高達7.4 mmol／L，心跳降至每分鐘40下，隨時可能引發致命性心律不整與心跳驟停。所幸經

逾8成癌症病友帶病上班 「請假困難」成為抗癌之路的最大隱形阻礙

一名30多歲新手媽媽，去年四月確診乳癌三期，因擔心被貼上「工作能力不如人」的標籤，不敢向公司揭露病情，僅能以「育嬰假」名義進行治療。面對即將重返高壓的銀行業務崗位，她無奈表示：「只要能留下來，願意接受

美國花生將零關稅輸台 張嘉郡：絕不能犧牲農民權益

美國花生將以零關稅及豁免特別防衛措施進口台灣，我國主要花生產地雲林縣將首當其衝。國民黨立委張嘉郡表示，行政院要努力輔導農民轉型，標明台灣生產，替本土花生農行銷MIT的品質優良花生，絕對不能犧牲花生農的

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。