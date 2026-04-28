新冠病毒蟬變恐釀「夏季疫情」 疾管署：新冠疫苗公費延長提供至7月底

新冠變種「蟬病毒」BA.3.2已於多個國家被監測感染案例數增加，世界衛生組織（WHO）已將此變異株納入監測名單；疾管署長羅一鈞今表示，不排除台灣將於夏季會出現BA.3.2疫情，今起擴大公費新冠疫苗接種時間，至7月31日為止，目前全國約剩下90萬劑。

羅一鈞表示，新冠病毒最新流行的變異株BA.3.2，已知可能導致免疫脫逃，增加傳播速率以及再感染風險，不排除與往年一樣可能在夏季五至七月爆發，無論是在大陸或是在全球，都被預估恐會有一波疫情。

羅一鈞表示，台灣過去兩年於夏季都有新冠疫情，去年是新冠疫情的高峰落在六月中，前年則是落在七月初，因此今年至五月底前將密切觀察新冠疫情變化，截至目前為止，尚未監測到新冠疫情呈上升趨勢。

因應夏季恐會有一波新冠疫情，疾管署今宣布，擴大全民接種的公費新冠疫苗至7月31日，目前約剩90萬劑，分別為NOVAVAX庫存量有16.5萬劑、莫德納73.8萬劑。

羅一鈞表示，因應夏季疫情整備，疾管署將多採購一萬劑NOVAVAX疫苗，該效期至7月底，呼籲民眾盡速施打；莫德納到10月1日為止都有存貨，民眾不用擔心打不到，反而提醒高風險群應盡速接種。