日客來台掃PayPay 悠遊卡推優惠、未來談「互惠」

日本電子支付龍頭PayPay來台，日本遊客來台就能到40萬處的TWQR支付據點掃描PayPay，悠遊卡公司也推出PayPay掃描「悠遊付－TWQR」即可享有優惠。悠遊卡公司指，未來也將以互惠方式，與財金公司一起拓點日本，屆時台灣遊客也能在日本輕鬆使用悠遊付。

悠遊卡公司表示，財金公司4月27日啟動首波跨境支付Inbound服務，由日本市佔率高達7成、擁有約7300萬用戶的電子支付龍頭PayPay領銜開通。財金公司說明，目前全台已建構逾40萬處TWQR支付據點，涵蓋超商、百貨公司、免稅商店、餐飲業者、夜市及在地商圈等多元消費場域，提供國際旅客掃碼就能支付。

悠遊卡公司也趁勢祭出專屬活動，只要日本旅客來台出差或旅遊，只需在指定合作店家使用日本PayPay掃描「悠遊付－TWQR」或出示指定悠遊卡，即可輕鬆付款並享有專屬回饋，包含遠東Garden City、SOGO忠孝館、誠品生活松菸、南機場夜市，以及西門、東門、行天宮等觀光熱區。

悠遊卡公司也補充，桃園機場航第一、二航廈設置多處「美味台灣悠遊卡」專屬販售點，售價350元、內含200元儲值金，同樣也是能作為自用或伴手禮。

此外，悠遊卡公司董事長林志盈先前也指出，在日本PayPay開通後，財金公司未來也互惠到日本拓點，這部分也會持續關注合作進度，將來台灣遊客到日本時，也能夠直接掃碼付款享優惠。