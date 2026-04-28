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救少子化！北市公務員懷孕可申請居家辦公 最多每周4天在家

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市府為保障懷孕員工健康，早已推動居家辦公作業規範。本報資料照片
北市府為保障懷孕員工健康，早已推動居家辦公作業規範。本報資料照片

北市府為保障懷孕員工健康，早已推動居家辦公作業規範。懷孕未滿二十八周每周可居家辦公兩日；未滿三十五周三日；三十六周起至分娩後兩個月內每周至多四日。北市人事處副處長黃弘君表示，推動以來女性懷孕同仁反應都相當好，當初推動也是因為少子化，讓同仁可以兼顧生育與工作。

黃弘君表示，這個公務員友善孕產政策是二〇二二年一月開始訂定，申請人數每年都約二十至四十人之間，第一次統計二〇二二至二〇二三年，兩年有七十九人申請；二〇二四年有三十二人；去年有二十三人申請。

黃表示，儘管規定，但如果同仁因醫師診斷有特殊需求，可以增加居家辦公日數，未滿三十六周也可申請到每周四天居家辦公，但如果同仁經過診斷需要安胎，就可能需依照公務員的請假規則請假。

黃弘君表示，儘管不確定該政策是否是全台獨有，但至少北市府超前友善育兒，包括公務員、職工等都可以申請，但如果勤務特殊如警察局同仁，人事處也會建議機關參考這個規範，訂定合理的居家辦公天數，可由警察機關彈性調整。

少子化 懷孕 北市府 北市 公務員

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