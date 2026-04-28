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網傳新冠病毒蟬變…幾乎都死幼童 林氏璧嗆：羅一鈞是吃素的嗎？

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部疾管署長羅一鈞表示，不排除台灣夏季因BA.3.2（新冠病毒蟬變）傳播再引發一波疫情，呼籲民眾盡速接種新冠疫苗。記者沈能元／攝影
衛福部疾管署長羅一鈞表示，不排除台灣夏季因BA.3.2（新冠病毒蟬變）傳播再引發一波疫情，呼籲民眾盡速接種新冠疫苗。記者沈能元／攝影

《新唐人北京新聞》近期一篇「新冠病毒出現蟬變 中國多地醫院和殯儀館爆滿」新聞於社群瘋傳，有網友轉貼並歸納，新冠蟬變多數會導致幼童死亡，引發網友熱議；台大前感染科醫師「林氏璧」今於臉書粉專批評，都已經2026年還不具查證能力，別再亂傳錯誤資訊，以為羅一鈞、疾管署是吃素的嗎？

疾管署長羅一鈞今表示，中國大陸近期確實出現一波呼吸道疫情，但新冠病毒並非此波疫情主體，不過今年夏季，台灣確實有可能會因為「新冠蟬變」引發疫情，呼籲國人盡快接種疫苗。

新冠病毒近期被監測出現「蟬變」，意指新冠變種病毒BA.3.2，在首次被發現後，如蟬一樣，長期潛伏在地下，直到去年九月起，才被監測到病例數快速增加，因此稱之為「蟬變」；新冠蟬變病毒，目前已在美國、香港、英國等國出現蹤跡，而世界衛生組織（WHO）也監測，感染BA.3.2病毒的患者，兒童比成人高，也引發國際關注。

社群平台Threads上，近期出現「新冠病毒蟬變」的討論區，最廣為流傳的則是《新唐人北京新聞》的一篇新聞「新冠病毒出現蟬變 中國多地醫院和殯儀館爆滿」，有網友轉傳該則新聞於Threads上後，歸納看完新聞後的結語，稱「幾乎都是死幼童，再來只要台灣因為新的病毒死一個人，就講100次是因為藍白刪掉防疫預算！」

該貼文引發民眾恐慌，台大前感染科醫師「林氏璧」今也於臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」闢謠，強調已經2026年，怎麼還有人用新冠病毒嚇人，如果此文為真，羅一鈞早就出來與國人報告，經他查證，新唐人北京新聞的原文是寫「流感連續3周上升，北方省份的流感病毒檢測陽性率高於南方省份，5到14歲的病例組高於其他年齡組。」完全沒有「幾乎都是死幼童」的結論。

林氏璧表示，胡亂造謠的網友，真的以為羅一鈞還有疾管署是吃素的嗎？如今傳播這種錯誤疫情訊息應該還是要罰錢的吧？

羅一鈞今天為此特別出面說明，疾管署運用大陸疾病預防控制局公布的數據顯示，大陸於秋冬雖有一波新冠疫情，但季節來到春季後，新冠疫情的規模明顯減少，目前有一波小型的呼吸道疫情，不過新冠病毒並非此波呼吸道疫情的主要病原體，社區流行的病毒多為B流、副流感、呼吸道融合病毒、鼻病毒等，為多重病源共同流行。

羅一鈞表示，新冠病毒蟬變也就是BA.3.2，已知可能導致免疫脫逃，增加傳播速率以及再感染風險，不排除與往年一樣可能在夏季五至七月爆發，無論是在大陸或是在全球，都被預估恐會有一波疫情，台灣也不排除在內，呼籲國人盡快接種新冠疫苗，增加保護力。

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