快訊

「親手破壞我家庭」范姜彥豐怒告粿粿、王子 判賠100萬判決書將公開

羅生門…國小生持刀霸凌案 中鋼爸喊冤：自己小孩才是受害者

怎取得通行許可？159億豪華遊艇勇闖荷莫茲海峽 幕後船主來頭不小

聽新聞
0:00 / 0:00

美花生零關稅來襲 雲林農民喊苦「挫咧蛋」、農會電話接不完

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
美國花生將零關稅、零障礙進口台灣，雲林縣為全台最大花生產地，消息一出引發產地震盪。雲林農民直言「挫咧蛋」，憂心價格崩跌、生計難保。記者陳雅玲／攝影
美國花生將零關稅、零障礙進口台灣，雲林縣為全台最大花生產地，消息一出引發產地震盪。雲林農民直言「挫咧蛋」，憂心價格崩跌、生計難保。記者陳雅玲／攝影

美國花生將零關稅、零障礙進口台灣，雲林縣為全台最大花生產地，消息一出引發產地震盪。雲林農民直言「挫咧蛋」，憂心價格崩跌、生計難保；地方農會也呼籲中央儘速提出配套措施，並強制標示原料產地、嚴格把關食安，避免國產花生市場遭全面衝擊。

花生農王進賢表示，自己種植花生已逾20年，如今面對開放進口不知所措，「農民真的不知道要怎麼辦」。他指出，政府若要求轉作其他作物，「等於全部重來，從無到有，不知道還要花幾年」，期間收入如何維持，對家庭生計是一大考驗。

虎尾鎮農會總幹事蔡武吉也坦言，消息傳出後電話接不停，農民紛紛詢問因應之道，「真的很驚恐」。他指出，目前虎尾產地脫殼花生每公斤約120元，而美國花生不到50元，價差懸殊，一旦大量進口，勢必衝擊市場，甚至導致國產花生價格崩跌，農民生計將首當其衝，中央應有配套措施，保障農民權益。

蔡武吉表示，虎尾地區花生種植面積約1400多公頃，農會近年積極推動產銷履歷，已與農民契作200多公頃，並建立自有生產線，推出「虎霸王」品牌，發展多元加工產品，逐步建立品質與口碑。憂心在價格競爭下，難以抵擋低價進口競爭壓力。

他指出，依現行規定，花生加工品無須標示原物料來源，消費者難以辨識國產或進口。未來若開放進口，應強制標示產地，保障消費者知情權，也讓國產產品有公平競爭空間。

此外，花生若保存不當，易產生黃麴毒素，涉及食安風險。蔡武吉認為，進口花生品質與檢驗機制也應同步強化，中央須提出完整管理對策。

美國花生將零關稅、零障礙進口台灣，雲林縣為全台最大花生產地，消息一出引發產地震盪。雲林農民直言「挫咧蛋」，憂心價格崩跌、生計難保。圖／虎尾鎮農會提供
美國花生將零關稅、零障礙進口台灣，雲林縣為全台最大花生產地，消息一出引發產地震盪。雲林農民直言「挫咧蛋」，憂心價格崩跌、生計難保。圖／虎尾鎮農會提供

雲林縣虎尾地區花生種植面積約1400多公頃，農會近年積極推動產銷履歷，已與農民契作200多公頃，並建立自有生產線，推出「虎霸王」品牌，發展多元加工產品，逐步建立品質與口碑。記者陳雅玲／攝影
雲林縣虎尾地區花生種植面積約1400多公頃，農會近年積極推動產銷履歷，已與農民契作200多公頃，並建立自有生產線，推出「虎霸王」品牌，發展多元加工產品，逐步建立品質與口碑。記者陳雅玲／攝影

雲林縣虎尾地區花生種植面積約1400多公頃，農會近年積極推動產銷履歷，已與農民契作200多公頃，並建立自有生產線，推出「虎霸王」品牌，發展多元加工產品，逐步建立品質與口碑。記者陳雅玲／攝影
雲林縣虎尾地區花生種植面積約1400多公頃，農會近年積極推動產銷履歷，已與農民契作200多公頃，並建立自有生產線，推出「虎霸王」品牌，發展多元加工產品，逐步建立品質與口碑。記者陳雅玲／攝影

美國花生將零關稅、零障礙進口台灣，雲林縣為全台最大花生產地，消息一出引發產地震盪。雲林農民直言「挫咧蛋」，憂心價格崩跌、生計難保。記者陳雅玲／攝影
美國花生將零關稅、零障礙進口台灣，雲林縣為全台最大花生產地，消息一出引發產地震盪。雲林農民直言「挫咧蛋」，憂心價格崩跌、生計難保。記者陳雅玲／攝影

美國花生將零關稅、零障礙進口台灣，雲林縣為全台最大花生產地，消息一出引發產地震盪。雲林農民直言「挫咧蛋」，憂心價格崩跌、生計難保。圖／虎尾鎮農會提供
美國花生將零關稅、零障礙進口台灣，雲林縣為全台最大花生產地，消息一出引發產地震盪。雲林農民直言「挫咧蛋」，憂心價格崩跌、生計難保。圖／虎尾鎮農會提供

花生 關稅 雲林 農會 美國

延伸閱讀

美花生零關稅衝擊加工品原料免標產地 他示警：加工市場恐全面失守

影／進口花生零關稅衝擊 農民：不知如何維持家庭生計

美國花生恐衝擊我3成花生農 農業部輔導轉作 曝進口業者意願

【重磅快評】馬鈴薯和花生斷了鄭麗君台北市長參選路？

相關新聞

7年來首例！台男遊名古屋染麻疹 日本旅遊建議升為一級「注意」

衛福部疾管署今公布國內新增一例境外移入麻疹確定病例，為中部30多歲男性，今年4月上旬曾至日本名古屋等地區旅遊，返國後於4月16日出現發燒及咳嗽等症狀並多次就醫，4月20日出疹後第四次就醫後，經通報採檢

美國花生零關稅叩關 張麗善：噩耗、形同滅農

美國花生將以零關稅，以及豁免特別防衛措施（SSG）叩關，全國9成花生皆來自雲林，縣長張麗善今表示，這個消息是「噩耗」，痛斥農業部次長胡忠一說要輔導農民轉作是內行人說外行話，犧牲農民，形同「滅農」，更何

被誤會偷吃…當兵共用2物品集體染菜花 醫揭恐怖職災：鼻孔也長

小心菜花「沒有性行為」也會傳染！近日有網友在Threads上發文，稱弟弟軍中有人感染菜花（尖銳濕疣），但因同袍感情好會互借私人用品，導致多人遭到傳染，才知道菜花傳染力強且不需經過性行為。對此，有泌尿科

血鉀飆破5恐致命 「無聲殺手」傷腎又傷心、猝死風險大增

「只是覺得疲倦，竟差點沒命！」一名80多歲患有慢性腎臟病與糖尿病的老翁，近日因持續虛弱送醫，檢查發現血鉀濃度高達7.4 mmol／L，心跳降至每分鐘40下，隨時可能引發致命性心律不整與心跳驟停。所幸經

因應秋冬新冠疫情 疾管署將採購新型新冠疫苗...安全性高、副作用低

響應世衛世界免疫週 疾管署呼籲符合資格民眾踴躍接種疫苗。衛福部疾管署長羅一鈞說，今年秋冬將引進莫德納新型新冠疫苗，使用抗原劑量是原先的五分之一，臨床試驗顯示，不論是發燒、局部紅腫等，都比原先新冠疫苗下

台61竹南段改善工程基設通過 新北至苗栗段將成全封閉式快速道路

台61線西濱快速公路竹南段改善工程基本設計審議今（28）日原則通過，未來，新北至苗栗段將成為全封閉式的快速道路；行政院公共工程委員會主委陳金德現勘表示，請交通部依據審議意見修正後盡速啟動招標，確保工程

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。