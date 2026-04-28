美花生零關稅來襲 雲林農民喊苦「挫咧蛋」、農會電話接不完

美國花生將零關稅、零障礙進口台灣，雲林縣為全台最大花生產地，消息一出引發產地震盪。雲林農民直言「挫咧蛋」，憂心價格崩跌、生計難保；地方農會也呼籲中央儘速提出配套措施，並強制標示原料產地、嚴格把關食安，避免國產花生市場遭全面衝擊。

花生農王進賢表示，自己種植花生已逾20年，如今面對開放進口不知所措，「農民真的不知道要怎麼辦」。他指出，政府若要求轉作其他作物，「等於全部重來，從無到有，不知道還要花幾年」，期間收入如何維持，對家庭生計是一大考驗。

虎尾鎮農會總幹事蔡武吉也坦言，消息傳出後電話接不停，農民紛紛詢問因應之道，「真的很驚恐」。他指出，目前虎尾產地脫殼花生每公斤約120元，而美國花生不到50元，價差懸殊，一旦大量進口，勢必衝擊市場，甚至導致國產花生價格崩跌，農民生計將首當其衝，中央應有配套措施，保障農民權益。

蔡武吉表示，虎尾地區花生種植面積約1400多公頃，農會近年積極推動產銷履歷，已與農民契作200多公頃，並建立自有生產線，推出「虎霸王」品牌，發展多元加工產品，逐步建立品質與口碑。憂心在價格競爭下，難以抵擋低價進口競爭壓力。

他指出，依現行規定，花生加工品無須標示原物料來源，消費者難以辨識國產或進口。未來若開放進口，應強制標示產地，保障消費者知情權，也讓國產產品有公平競爭空間。

此外，花生若保存不當，易產生黃麴毒素，涉及食安風險。蔡武吉認為，進口花生品質與檢驗機制也應同步強化，中央須提出完整管理對策。

美國花生將零關稅、零障礙進口台灣，雲林縣為全台最大花生產地，消息一出引發產地震盪。雲林農民直言「挫咧蛋」，憂心價格崩跌、生計難保。圖／虎尾鎮農會提供

雲林縣虎尾地區花生種植面積約1400多公頃，農會近年積極推動產銷履歷，已與農民契作200多公頃，並建立自有生產線，推出「虎霸王」品牌，發展多元加工產品，逐步建立品質與口碑。記者陳雅玲／攝影

雲林縣虎尾地區花生種植面積約1400多公頃，農會近年積極推動產銷履歷，已與農民契作200多公頃，並建立自有生產線，推出「虎霸王」品牌，發展多元加工產品，逐步建立品質與口碑。記者陳雅玲／攝影

美國花生將零關稅、零障礙進口台灣，雲林縣為全台最大花生產地，消息一出引發產地震盪。雲林農民直言「挫咧蛋」，憂心價格崩跌、生計難保。記者陳雅玲／攝影