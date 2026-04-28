影／進口花生零關稅衝擊 農民：不知如何維持家庭生計

美國花生未來將以零關稅，以及豁免特別防衛措施（SSG）叩關，未來恐重創種植花生相關產業。針對農業部將輔導轉作，雲林縣花生農民王進賢表示，雲林縣花生產量占全國三分之二，一旦美國進口花生零關稅抵台，未來農民不知道要何去何從。

王進賢說，他種植花生長達二十幾年，如果未來輔導轉作，勢必還要面臨轉型問題，還要從頭學起，從無到有，不知道還要花幾年。農民是靠種植花生來生活，如果在進口花生零關稅衝擊下，也不知如何維持生計。

中華民國落花生產業協會前理事長丁明貴指出，美國去殼花生每台斤成本約30元，但國產花生須達81至85元，農民才有基本利潤，兩者價差高達2.5倍。以7、8成用於加工的花生市場而言，食品業者在成本壓力下，勢必改用價格低廉的美國花生。針對輔導轉型，他認為「不是不想改，是沒有更好的選擇」，在零關稅開放下，衝擊勢必擴大。

雲林縣去年種植1.1萬多公頃花生，種植面積和產量皆居全台之冠。記者黃仲裕／攝影