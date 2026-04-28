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被誤會偷吃…當兵共用2物品集體染菜花 醫揭恐怖職災：鼻孔也長

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖，人物與新聞內容無關。圖／pakutaso
示意圖，人物與新聞內容無關。圖／pakutaso

小心菜花「沒有性行為」也會傳染！近日有網友在Threads上發文，稱弟弟軍中有人感染菜花（尖銳濕疣），但因同袍感情好會互借私人用品，導致多人遭到傳染，才知道菜花傳染力強且不需經過性行為。對此，有泌尿科醫師分享「職災」案例，表示也有醫師因治療病患不慎被傳染。

原PO近日驚訝發問「菜花沒性行為相互傳染的機率這麼高嗎？」，表示弟弟軍中同梯有人感染菜花，但因同袍間感情深厚，常不分彼此地互借毛巾與刮鬍刀，導致多人意外中鏢，其中一名受害者的女友得知後，還認為男友是趁當兵在外偷吃，氣得大鬧分手，讓他傻眼表示「難怪打HPV疫苗的人越來越多」。

文章一出引發網友熱烈討論，「啊？念書不是有教不能共用物品嗎」、「還有共洗衣服中淋病的……請大家能自己洗就自己洗」、「我男友真的是在日本泡大眾野外溫泉中獎的」、「之前在泌尿科上班時，遇過的是媽媽得到結果傳給兩個女兒」。

該文也釣出不少泌尿科醫師現身說法， 「菜花真的不一定是性行為傳播（當然還是大多數啦），像是有碰過手指頭長菜花的，可能是摸到滑鼠或是不乾淨的廁所門把，最好的預防方式是完整施打三劑的HPV疫苗，可以有效降低長出菜花的機率喔」、「其實95%以上還是性行為傳染，加上菜花潛伏期可以用年計算，所以他大概率只是曾經得到且帶原，現在才長出來而已」、「分享一下醫生的職災：醫生電燒菜花沒戴口罩，結果鼻孔裡面長菜花；老一輩醫師開刀很常穿藍白拖，某天發現大拇趾趾甲旁邊冒出了一顆，推測應該是燒菜花的時候屑屑掉到腳上」。

菜花主要透過或行為傳染和共用物品傳染，由於是病毒性傳染病，在不治療的情況下不會自行痊癒，反而有可能擴散到其他部位，故建議盡早至醫院看診治療。

菜花 性行為 當兵

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