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跨越1.1萬公里 台灣智慧醫療落地非洲 北醫大打造「可複製診所模式」

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
台灣智慧醫療正式落地史瓦帝尼，外交部長林佳龍（左4）與史國衛生部長Mduduzi Matsebula（右4）等產官學界代表，共同見證TAIP-X系統啟用。圖／台北醫學大學提供
台灣智慧醫療正式落地史瓦帝尼，外交部長林佳龍（左4）與史國衛生部長Mduduzi Matsebula（右4）等產官學界代表，共同見證TAIP-X系統啟用。圖／台北醫學大學提供

從紙本病歷到智慧診所，台灣醫療科技正跨越國界，為非洲醫療帶來實質改變。由台北醫學大學打造的TAIP-X智慧醫療平台，近期正式導入非洲友邦史瓦帝尼（Eswatini）最大公立醫院之一Manzini Government Hospital，不僅讓當地醫療流程全面數位化，更建立一套可複製、可擴散的智慧醫療模式，展現台灣醫療輸出能力。

台北醫學大學校長吳麥斯表示，史瓦帝尼多數醫療院所仍仰賴紙本病歷與人工流程，病患需在不同診間與檢查單位間反覆奔波，不僅耗時，也容易出現資料遺漏或錯誤。即使部分醫院導入電子病歷，醫護人員仍需同時處理行政與醫療工作，導致效率與品質難以兼顧。

隨著TAIP-X系統上線，當地醫療現場出現明顯轉變，醫院候診區設置智慧顯示螢幕，即時更新看診進度與領藥資訊。醫師可快速調閱病歷、即時開立醫囑；藥局則透過系統自動產出處方與圖像化用藥說明，協助病患正確用藥。整體就醫流程從掛號、看診到領藥，全面整合於單一平台，大幅提升效率與就醫體驗。

吳麥斯指出，這套系統的價值不僅在於數位化，更在於「流程再造」，透過自動帶入生理量測與病歷資料，減少重複填寫與人為錯誤。醫療資訊可跨部門即時共享，並具備完整操作紀錄，兼顧安全與管理。同時整合分散流程，縮短等待時間，也讓醫護人員能專注於臨床照護，而非繁瑣行政。

從數據來看，系統在2026年3月23日至4月17日試營運期間，已服務352人次門診，其中逾九成為當地民眾，顯示系統已成功融入在地醫療體系，並逐步成為日常運作核心。TAIP-X採用多重網路機制設計，即使在基礎建設較為不足的環境中，仍能維持穩定運作，確保醫療不中斷。

吳麥斯說，自2009年起，北醫大附設醫院便派遣醫療團駐點當地，從臨床支援、電子病歷建置，到如今智慧醫療系統導入，歷經近20年逐步深化合作，打造具永續性的醫療發展模式。未來更將進一步導入人工智慧應用，包括用藥安全提醒、影像判讀輔助、慢性病管理與傳染病監測，優化醫療服務的流程。

此次經驗證明，台灣輸出的不只是單一系統，而是一套可在不同國家落地、持續運作的智慧醫療模式。吳麥斯表示，未來將持續深化國際合作，推動台灣智慧醫療在全球發揮更大影響力。

北醫團隊導覽TAIP-X智慧醫療系統，展示「智慧藥局」與門診整合應用，優化就醫流程、提升看診效率。圖／台北醫學大學提供
北醫團隊導覽TAIP-X智慧醫療系統，展示「智慧藥局」與門診整合應用，優化就醫流程、提升看診效率。圖／台北醫學大學提供

北醫 非洲 史瓦帝尼 台灣 國際醫療

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