7年來首例！台男遊名古屋染麻疹 日本旅遊建議升為一級「注意」

衛福部疾管署今公布國內新增一例境外移入麻疹確定病例，為中部30多歲男性，今年4月上旬曾至日本名古屋等地區旅遊，返國後於4月16日出現發燒及咳嗽等症狀並多次就醫，4月20日出疹後第四次就醫後，經通報採檢確診。衛生單位目前匡列相關接觸者274人，預計監測至5月12日。疾管署長羅一鈞表示，此位病例是2019年以來，也就是7年來首例來自日本境外移入個案，因此將日本旅遊建議提升至第一級「注意」。

疾管署防疫醫師林詠青表示，該名個案沒有慢性病史，也沒有麻疹疫苗的接種紀錄，於4月上旬至日本名古屋等地區旅遊，返國後一周出現40度高燒、咳嗽等症狀，經到急診就醫後，症狀沒有改善又到診所及急診就醫，直到臉出現紅疹且後來慢慢擴散到軀幹跟四肢，而又到醫院門診就醫，此為第四次就醫，最後確診感染麻疹。

疾管署發言人曾淑慧說，我國今年累計9例麻疹病例，年齡介於未滿一歲至50多歲，其中2例為國內感染病例，另7例為境外移入病例，感染國家為越南、馬來西亞、美國、印度、印尼、吉爾吉斯及日本各1例。

疾管署表示，全球麻疹疫情持續，亞洲如日本、印尼、印度、越南、馬來西亞、吉爾吉斯、孟加拉、及哈薩克等國持續出現病例。日本疫情持續上升，今年迄4月15日累計報告299例，分布以東京都、神奈川縣、鹿兒島縣、愛知縣、千葉縣、埼玉縣為多，第15周單周新增56例確定病例，個案主要在東京都、神奈川縣。另，美洲墨西哥疫情嚴峻迄今已逾一萬例，瓜地馬拉疫情上升報告逾3500例，美國報告逾1700例；歐洲英國累積報告逾400例。

疾管署目前已針對孟加拉、印尼、瓜地馬拉、墨西哥、越南及印度等11國發布旅遊疫情建議等級第二級「警示」（Alert），請民眾對當地採取加強防護；另日本、馬來西亞、美國及英國等34國列為第一級「注意」（Watch），提醒民眾遵守當地的一般預防措施。

羅一鈞呼籲，民眾前往麻疹疫情國家，應先接受醫師諮詢，評估是否自費接種MMR疫苗，經詢問默沙東、葛蘭素史克藥廠後，現在還有15萬劑疫苗可以提供，建議1966年後出生的成人出國前，因抗體可能下降需要補打一劑疫苗，或可以經由抽血檢驗抗體。

疾管署提醒，麻疹傳染力非常強，可經空氣傳播，接種疫苗為預防麻疹最有效的方法，提醒民眾應按時帶幼兒接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合（MMR）疫苗，另因經接種疫苗所產生的免疫力可能會隨時間而降低，建議1966年以後出生的成人，近期如計畫前往麻疹流行地區，可於出國前2至4周至旅遊醫學門診諮詢醫師自費接種MMR疫苗。

而孕婦及未滿一歲嬰幼兒為感染高危險群，應避免前往流行區；如須攜六個月以上未滿一歲的嬰兒前往，可於出發前帶幼兒至衛生所或旅遊醫學門診諮詢自費接種一劑MMR疫苗。出國期間並應注意個人衛生，勤洗手，避免觸摸口鼻，並適時佩戴口罩，以降低感染風險。

疾管署呼籲，如曾有流行地區旅遊史，返國3周內出現發燒、紅疹、鼻炎、咳嗽、結膜炎等疑似麻疹症狀，請務必戴上口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊及暴露史。另如與確診個案有相關接觸史，或已經地方衛生局通知為接觸者，請務必遵循「麻疹個案接觸者健康監測通知書」所示，確實做好健康監測及防護措施，如出現疑似症狀，應戴上口罩並自我隔離，儘快聯繫衛生局安排就醫，切勿輕忽或自行就醫，若未遵守自主健康管理規範者，依傳染病防治法第48條及同法第67條規定可處6至30萬元罰鍰。

疾管署表示，因麻疹初期症狀通常不具特異性，且曾接種疫苗者感染後的症狀往往較不典型，請醫師提高警覺，於病人就醫時，落實詢問旅遊史、職業史、接觸史、是否群聚，加強疑似個案診斷與通報。