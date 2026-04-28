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新一波春雨鋒面明天掃台 粉專：各地高溫也會往下掉5至10度
今天各地晴朗炎熱，不過，天氣明天將有明顯變化。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天在「typhoon_mi」Threads社群平台表示，明後兩天，又要有新一波春雨鋒面掃過台灣，中部以北、東部將再度全面轉陣雨。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，鋒面過境的同時，各地高溫也會往下掉5至10度不等，「所以不要看現在大太陽熱爛，就覺得夏天來了」。雖然這波沒有上周的強，但幾陣雨還是有的。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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