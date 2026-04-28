弱勢家庭媽媽剪髮覺得奢侈 華山大雅天使站與小林髮廊義剪

華山基金會大雅愛心天使站今天舉辦大雅愛心天使站18周年感恩茶會，母親節將到，今天攜手在地經營20年的小林髮廊雅環店，發起「母親節換髮一新初體驗」，設計師巧手下，讓平時生活節儉，連剪髮洗髮都視為奢侈的弱勢家庭母親和祖母，享受剪髮、洗髮和按摩服務。

華山基金會今天感謝在地企業「翰霖文教」響應公益，發起大雅區母親節公益繪圖比賽，承諾每回收一張學生畫作即捐出5元支持華山服務，透過藝術創作喚起學生對弱勢長者的關懷。

小林髮廊雅環店店長今天動員店內專業設計師與助理們「提早上班」，為每位母親和阿嬤洗髮、按摩。

華山基金會自1999年成立，為全台三失長輩，失依、失能、失智長者提供免費到宅服務（訪視、護甲、陪醫等），在全台服務近2萬7000位弱勢長輩。提供關懷訪視、陪同就醫、物資協助等服務。支持「送愛到家─因為有您」孤老認助計畫，月捐1250元或年捐15000元，成為長輩的守護天使，愛心專線：04-25694682 陳站長。

華山基金會大雅愛心天使站今天舉辦大雅愛心天使站18周年感恩茶會，也安排義剪等活動。圖／華山基金會大雅愛心天使站提供