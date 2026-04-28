試管4度失敗找到關鍵…醫曝反覆流產元凶 台灣成亞洲求子熱點

一名38歲香港女性，歷經4次試管嬰兒療程失敗，原本幾近放棄求子希望，卻在來台求醫後迎來轉機。生殖專家進一步檢查，發現這名女性罹患「慢性子宮內膜炎」，但長期未被診斷。結合試管新科技完成精準植入，最終成功懷孕，為跨境求子再添成功案例。

台中宜蘊生殖中心副院長吳成玄指出，反覆著床失敗或流產，約三成與子宮內膜慢性發炎有關，但臨床上常被忽略，這也是影響試管成功率的重要隱性因素。這位跨海來台的香港女性，初診時情緒低落，但透過子宮鏡檢查發現內膜長期處於慢性發炎狀態，導致子宮環境不利胚胎著床。

吳成玄說，除了找出病因，人工生殖療程也導入關鍵技術，包括胚胎著床前染色體篩檢（PGT-A），挑選染色體正常的胚胎，降低流產風險，特別適合高齡或多次失敗族群。另一項為子宮內膜容受性檢測（ERA），找出個人化「著床窗期」，避免在錯誤時間植入胚胎。成功植入後，2025年11月29日自然生產女嬰，目前5個月大。

每位女性最佳著床時間並不相同，約有三成與一般標準不同，透過基因檢測可精準掌握「幾小時內最適合植入」，讓胚胎在最佳時機進入子宮。吳成玄表示，這位香港女性在篩選正常胚胎並精準掌握著床時機後，一次植入即成功受孕。而台灣除了醫療技術進步，價格與醫療便利性也成為亞洲不孕家庭的重要選擇。

臨床觀察，近年來來台進行試管或凍卵的國際患者持續增加，來源包括香港、日本、東南亞甚至歐美，吳成玄分析，主要有三大原因，分別是成功率具國際競爭力、費用相對親民、跨境醫療便利。台灣試管嬰兒成功率名列全球前段班，僅次於美國，醫療品質與實驗室技術成熟。相較美國與香港，台灣療程費用約為三分之一，降低求子家庭經濟負擔。

另外，台港航班密集，加上診所提供多語服務、線上諮詢與彈性門診，讓跨國療程更具可行性。吳成玄強調，試管療程並非單純「多做幾次就會成功」，關鍵在於找出真正失敗原因並精準治療。像慢性子宮內膜炎這類問題，若未被診斷，即使反覆進行試管也難以成功。