快訊

台股衝4萬點…父竟慘賠670萬！她求助如何補回 過來人勸：先戒1操作

爭鮮壽司進口海膽卵「鎘」超標近1.7倍 中國辣椒乾驗出蘇丹紅

阿Sa蔡卓妍再婚了！喜嫁小9歲健身教練「恭喜你娶我」

聽新聞
0:00 / 0:00

美花生零關稅叩關 福源花生醬：台灣花生飽滿、特別香

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹知名「福源花生醬」老闆曾俊強受訪指出，台灣的水分足夠、飽滿，種出來的花生特別香，跟國外花生差很多，因此還是堅持用台灣花生。圖／聯合報系資料照片
新竹知名「福源花生醬」老闆曾俊強受訪指出，台灣的水分足夠、飽滿，種出來的花生特別香，跟國外花生差很多，因此還是堅持用台灣花生。圖／聯合報系資料照片

美國花生將以零關稅及豁免特別防衛措施（SSG）叩關，農業部次長胡忠一今表示，可能會有2到3成花生農將受到價格影響，但會輔導轉作甘藷、毛豆等作物，創造額外的競爭力。對此，新竹知名「福源花生醬」老闆曾俊強受訪指出，台灣的水分足夠、飽滿，種出來的花生特別香，跟國外花生差很多，因此還是堅持用台灣花生。

曾俊強表示，台灣的水分足夠、飽滿，四面八方都是海，種出來的花生特別香。跟外國相較，外國花生比如大陸的花生就只是大顆而已，香味跟台灣花生差很多，這都是他去用過、去試過得出的結論，台灣花生真的比較香，但也會比外國花生貴一些，他依然愛台灣花生。

之後美國花生若進口，會考慮使用嗎？對此，曾俊強表示，還是不會，他的同行有些人是用進口花生，因為要省成本，但他的花生醬品牌是做信用的，而且經過上次黃麴毒素超標事件，現在他的花生每一鍋都會用快篩檢驗過，進行層層把關，因為花生很容易發霉。

台灣花生跟外國花生的成本會差多少？曾俊強說，美國他不清楚，但大陸與台灣的花生一斤會差十多元，如果批發量大就會差很多，若一周要一萬斤花生，成本就差了好幾十萬元。

美國 農業部 新竹 花生 零關稅

延伸閱讀

美國花生恐衝擊我3成花生農 農業部輔導轉作 曝進口業者意願

美國花生零關稅恐大舉入侵…農業部：國產花生仍是國人第一選擇

美國花生零關稅 陳駿季：台灣產業應趁機有效轉型

【重磅快評】馬鈴薯和花生斷了鄭麗君台北市長參選路？

相關新聞

「社宅政策總統唬爛」 逾百勞工政院怒吼：勞退不改、勞工賭爛

勞動節前夕，五一工會聯盟號召近百名勞工於行政院前怒喊「社宅政策，總統唬爛」、「勞退不改、勞工賭爛」，透過行動劇呈現廣大苦勞處境，當青壯世代面對高房價、育兒壓力，薪資成長卻遠不及物價飆升，終被壓垮倒地。

新光三越搶下台鐵北車商場經營權 微風：正式提出異議

台鐵公告台北車站商場由新光三越為最優得標人，現任經營者微風第二，但評選過程充滿爭議，而微風表示，針對台鐵公告之「台北車站大樓營運移轉案」甄審結果，已依法提出正式異議。

美國花生恐衝擊我3成花生農 農業部輔導轉作 曝進口業者意願

美國今年國外貿易障礙報告（NTE）緊盯台灣在台美對等貿易協定（ART）中做出的承諾，特別是針對美國花生等農產品的市場進入限制，包含美國花生將以零關稅，以及豁免特別防衛措施（SSG）叩關，尤其美國去殼花

台鐵宣布新光三越拿下北車商場經營權 微風廣場評定次優

台鐵公司今天上午在官網公告，台北車站商場ROT案完成評審，新光三越獲選最優申請人。

梅雨季水庫解渴？氣象署：往聖嬰發展機率高 氣溫偏高雨量偏少

中央氣象署今舉辦梅雨展望記者會，氣象預報中心主任黃椿喜說，今年春季累積雨量為氣候值的8成，降雨天數為自1951年以來第5少。展望5至7月梅雨季，預測逐步往聖嬰發展機率偏高、氣溫正常偏高，雨量正常偏少。

溥儀、張學良和宋美齡都曾收藏的一幅畫 雍正用它平息篡位醜聞估價6億

蘇富比宣布5月將拍郎世寧最早清宮作品之一「池蓮雙瑞」。這是郎世寧在雍正元年為雍正皇帝所繪，輾轉由末代皇帝溥儀、張學良、宋美齡等人典藏。這幅看似平凡的靜物畫作，其實蘊藏著雍正皇帝九子奪嫡陰影之下的心路歷程與權力圖譜，預期成交價逾1.5億港元(逾台幣6億)。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。