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「社宅政策總統唬爛」 逾百勞工政院怒吼：勞退不改、勞工賭爛

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
現場上演行動劇，青壯年勞工被育兒、高房價的壓力壓垮在地。記者葉冠妤／攝影
現場上演行動劇，青壯年勞工被育兒、高房價的壓力壓垮在地。記者葉冠妤／攝影

勞動節前夕，五一工會聯盟號召近百名勞工於行政院前怒喊「社宅政策，總統唬爛」、「勞退不改、勞工賭爛」，透過行動劇呈現廣大苦勞處境，當青壯世代面對高房價育兒壓力，薪資成長卻遠不及物價飆升，終被壓垮倒地。上百人更一起撕毀「選舉支票」，轟賴政府的社宅政見跳票，要求研議勞工可負擔的育兒住宅，讓青年勞工安養育兒，也應提高勞退新制雇主提繳率至8%、提升中高齡失業勞工失業給付

由桃園市總工會、桃園機場聯合會、高雄市獨立總工會、全國航空業總工會、台灣機械業工會聯合會、國際金屬總工會、自主工聯、中華民國全國總工會、新北市產業總工會、台灣總工會、中華民國全國勞工聯盟總會等組成的「五一工會聯盟」，今浩浩蕩蕩於行政院前集結。

桃園市總工會理事長陳若蘭表示，五一勞動節反而是痛苦的日子，因為要上街頭讓政府聽見勞工心聲，但可惜這幾年都沒接收到政府善意回應。勞工是社會經濟發展的基石，應有勞動尊嚴，希望賴政府不要只顧政權、不顧勞權。

自主工聯、國際金屬總工會秘書張仲方說，青壯年勞工在養兒育女、高齡照顧壓力下，辛苦支撐各產業的運作，賴總統「中央直接興辦13萬戶社會住宅」的社宅政見跳票，讓居住正義更難以實現，再加上薪資成長跟不上物價，高物價、高房價、高租屋市場的背景下，勞工扣除基本生活開銷後，所剩無幾。

聯盟主張政府應研議「勞工可負擔育兒住宅」，並設立排富條款，優先提供有未成年幼兒的受雇者、預計6年內生兒育女的年輕勞工家庭，提供延長貸款期限、低於市場價的租賃，或以低於購屋市價的價格出售給勞方，勞方賣出時則只能回售給政府。

華儲工會理事長游珮瑜說，這幾年經濟成長、通膨飆升，勞退新制提撥率卻多年未調，現行提撥率所累積的退休金，早就無法因應老年支出的高額負擔，聯盟主張勞退新制雇主提撥率應提高到8%，並放寬自願提撥至10%。除此，針對中高齡失業勞工的失業給付，也應調升至投保薪資80%，或直接提高就業保險投保薪資上限。

現場除上演行動劇，承擔高房價、育兒壓力的中壯年勞工猶如被鎖鏈捆綁，最後趴倒在地。逾百名勞工也高舉象徵「選舉支票」的紙張撕毀、往天空拋灑。

國民黨、民眾黨立委今出席表達支持。國民黨立委牛煦庭認為，設置產業園區時應要求納入勞工宿舍，勞工有地方住，才能存錢安身立命；至於退休制度改革，他坦言這題水很深，但不能裹足不前，平均薪資所得愈來愈高，政府卻不願意修正勞退等相關數字。為讓勞工合理共享經濟成長果實，也到該討論的時候了。

五一工會聯盟今號召上百人集結行政院前，要求政府研議勞工可負擔的育兒住宅、提高勞退新制雇主提繳率、中高齡勞工失業給付。記者葉冠妤／攝影
五一工會聯盟今號召上百人集結行政院前，要求政府研議勞工可負擔的育兒住宅、提高勞退新制雇主提繳率、中高齡勞工失業給付。記者葉冠妤／攝影

房價 社宅 行政院 失業給付 勞退 育兒

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