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青年力爭26歲當主管卻遇爆炸燒傷 基金會助重建人生

中央社／ 台北28日電

雅各因幼時家貧，出社會後努力賺錢，憑優秀技術26歲就當上主管，卻因爆炸意外遭受大面積深度燒傷，人生如被迫按下暫停鍵，卻也在基金會陪伴下，重新感受到關懷與愛。

雅各（化名）自小因單親家貧，立志努力提升生活品質，出社會後憑藉紮實機電技術，26歲即升任主管，卻在工作中遭遇爆炸意外，雙手、臉部、胸腹遭受大面積深度燒傷，身心大受打擊。

即使捱到出院，雅各雙手仍因疤痕增生與攣縮，既無法握拳、也拿不住筆跟筷子；手肘更是彎曲無法伸直，睡覺時更是每半小時就會被痛醒。所幸，早在住院期間，即有陽光社工與雅各家人接觸，來到陽光復健1年多後，雅各不僅雙手握拳與手肘伸直的角度大幅改善，現在更能穩定地提筆寫字。

走過這一遭，雅各感嘆，過去自己只想著賺錢、獨善其身，這段時間深刻感受到愛和真心的關懷，希望未來自己也能以自身經驗，陪伴、安慰並扶持仍在痛苦中的人。

高中畢業後即投入職場的小均（化名），也在工作時遭遇高壓電擊燒傷，電流穿過右手導致食指爆裂焦黑，被迫截肢求生。更殘酷的是，電傷帶來深層的神經與肌肉破壞，讓原本靈活的慣用手癱瘓失去知覺，取而代之的是24小時不定時發作的劇烈神經疼痛。

自小熱愛畫畫、已有20年畫齡的小均，從醫師口中得知「右手將無法再拿筆」的事實，深受打擊、陷入憂鬱。所幸在求助身心科過程中，得知陽光基金會，之後治療師透過復健與輔具製作，協助他練習右手功能以重建生活自理功能；社工則持續關懷陪伴，邀請他參與各式團體活動，幫助他走過失落、一步步重建自信。

有了一群同樣受傷的人一起復健，和心理師、社工等與各樣的支持力量，小均重新進行職涯探索，找到廚師的夢想，順利考取餐飲系，勇敢重返校園。

陽光基金會今天透過新聞稿表示，一場突如其來的燒傷意外，對年輕人而言往往不只奪走健康，更可能讓原本設定好的人生志向瞬間迷航。基金會每年服務逾500名燒傷朋友完成身心重建，現正發起服務計畫，邀請大眾響應捐款支持，一同陪伴燒傷朋友走過傷後低谷、重建人生方向。

爆炸 燒燙傷

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