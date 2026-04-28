70歲曾是蜜餞工廠女董 推輪椅9年再當居服員開啟人生第二春

70歲黃姓婦人曾經營蜜餞工廠，工廠停業後因經濟壓力曾在醫院從事輪椅推送服務，她的丈夫原本不看好，但她在醫院工作一做就是9年；如今兩個兒子大學畢業，她重新找回生活重心與經濟自主，去年5月完成照顧服務員訓練，開啟人生第二春，也展現高齡勞動力投入長照產業的價值。

黃姓婦人早年經營蜜餞工廠逾30年，當地人稱她黃董事長，九二一地震後因客戶跳票導致資金周轉中斷，最終房產遭法拍、工廠也從此停業。工廠停業後她到醫院從事輪椅推送服務，她的老公當時「看衰」這份工作，曾說「妳當30年董事長，我不相信妳有辦法做下去」。「黃董」受到老公這番話的激勵，在醫院推輪椅一做就是9年。

她說，如今2個兒子都大學畢業，有正式的工作，現在没有經濟壓力，當照顧服務員是為了個人價值。她完成照服員訓練後，也前往員林就業中心尋求就業協助。

就業服務員盤點她的專長與需求，考量她過去長期從事病患服務工作，累積照護經驗，且具備細心、耐心的服務特質，在評估其就業條件後，運用「照顧服務就業獎勵」進行媒合，協助她進入居家照顧服務單位任職，由於居服工作時間具彈性，讓她得以兼顧生活，且憑藉優質服務表現，迅速有案家主動指定服務，帶來穩定收入，她表示，很慶幸有就業中心的支持，讓她這個年紀還能被社會需要。

因應長期照顧服務人力需求持續攀升，勞動部推動「照顧服務就業獎勵」，鼓勵失業勞工投入照顧服務工作並穩定留任，補實長照服務人力。符合資格者最長可領18個月、最高10萬8千元就業獎勵。勞動力發展署中彰投分署轄下各就業中心透過深度諮詢與就業媒合，2025年迄今已成功協助超過2700位不同年齡層的失業勞工投入照服職場。