人工智慧損害大腦認知 專家：不宜過度依賴

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】過度依賴AI可能損害認知能力！美國大腦研究指出，過度將思考任務外包給AI會導致大腦活動顯著減少，並削弱記憶力、創造力與批判性思考，甚至可能引發長期智力衰退並增加失智症風險。然而，AI若成為大腦思考的輔助工具而非替代品，便能幫助人類強化學習能力。

AI輔助大腦外包

《英國廣播公司》報導，麻省理工媒體實驗室研究顯示，使用AI輔助寫作的學生擁有較低的大腦活動，對於產出的內容缺乏理解與所有權，這種大腦外包現象若長期持續，可能導致創造力喪失，甚至增加未來認知退化的風險。

專家建議，人工智慧應視為挑戰思考的工具，並透過保留良性摩擦維持大腦的健康靈活性，避免過度依賴大型語言模型削弱人類的認知能力與記憶力。

削弱批判性思考

《ScienceAlert》報導，雖然將資訊處理任務外包給數位工具能減輕大腦負擔，但專家警告這可能引發思維懶惰、焦慮感以及對科技的心理依賴。對此，過度依賴人工智慧對大腦認知能力可能產生負面影響，特別是導致批判性思考能力的退化。

事實上，大腦需要透過主動的編碼與記憶提取來強化知識體系，若完全由機器代勞，將削弱人們理解複雜資訊的能力。未來，使用者應將人工智慧視為輔助思考的工具，而非完全取代大腦思考，透過保持自主控制權與定期的自我反思，才能守護並提升人類特有的大腦智力。

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