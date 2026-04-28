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高鐵斥20.5億打造月台門 新竹板橋率先增設、2028年11站全線啟用

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台灣高鐵增設月台門將自新竹站及板橋站優先施工，分階段推展至各站。圖為新竹站月台門模擬示意圖。圖／台灣高鐵提供
台灣高鐵增設月台門將自新竹站及板橋站優先施工，分階段推展至各站。圖為新竹站月台門模擬示意圖。圖／台灣高鐵提供

台灣高鐵為確保旅客安全將於各站增設月台門，今天於新竹站舉辦11站月台門工程開工祈福儀式，工程總金額約新台幣20.5億元，自2025年起歷經多次測試改善後，今天正式動工，第一階段率先於新竹及板橋站增設，預估今年第4季可完工啟用，剩餘9站將陸續於2028年第1季完成裝設。

高鐵表示，為進一步確保旅客安全，同時因應運量增加帶來的候車人潮，將於各車站全面增設月台門，並於今天在新竹站舉辦「高鐵全線11站月台門工程開工祈福儀式」，祈求工程順利進行。

這項工程是委由台灣松下電器公司承作，工程總金額約新台幣20.5億元，自2025年起歷經多次測試改善後，今天正式動工。

新月台門採半高、透明式設計，高度約120公分，可承受17級陣風與列車高速進出站時所引起的空氣壓力；在設計上，採用深灰色搭配不鏽鋼金屬原色，營造與高鐵車站簡約、現代的一致的風格，同時，運用大片強化膠合玻璃營造視覺的穿透性並維持月台明亮感。

高鐵公司表示，新月台門將以經常承受強風來襲的新竹站，以及月台為半圓弧式設計的板橋站為優先施工車站，並分階段推展至全線各站，第一階段為新竹站及板橋站，預計2026年Q4起新竹站及板橋站即可陸續完工啟用。

第二階段為台中站、桃園站、苗栗站、彰化站、雲林站、嘉義站及台南站共7站，南港、左營站將於2028年Q1完工，屆時全線月台門將全面裝設完畢。

高鐵公司董事長史哲表示，月台門的設置，是「高鐵2.0」中非常重要一環，不僅可以大幅提升旅客候車時的人身安全、優化候車秩序，也可同步防止物品掉落軌道，進一步保障營運安全。同時打造更加樂齡友善的候車環境，保障高齡長者、幼童與行動不便的旅客乘車安全，讓安全防護與乘車體驗同步升級。

高鐵指出，新建置的月台門，將同步考量新世代列車N700ST與現行700T列車的車門位置差異，特別採「加寬型」門扇結構，確保系統具備高度運作彈性。

更因應未來極端氣候，符合建築物耐震設計規範外，月台門結構設計通過17級強風測試，以確保在颱風等極端天氣下仍具備高度穩定性，系統設備亦通過國際功能安全（SIL）認證。

月台門外觀頂部採用平整化設計，減少間隙，降低粉塵及水滴殘留，同時將緊急門燈號加長，方便旅客辨識；整體色系採用深灰搭配金屬原色，營造較為輕盈柔和的視覺感。

此外，配合全線月台門的動工，台北站既有的月台門也已完成改裝，同樣採用加寬型門扇，以因應日後N700ST與700T同時運轉的需求。

高鐵 新竹 板橋

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