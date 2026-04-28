腹脹食慾差…44歲女腹中發現16公分巨瘤 確診罕見「同步雙癌」

一名44歲未婚女性持續兩周感到腹痛、腹脹且食慾不振，她原本以為是腸胃不適，就醫檢查竟在腹部發現直徑高達16公分的巨大腫瘤，且癌症指數（CA-125）飆升至 900 U/ml（正常值為 <35 U/ml）。大千綜合醫院婦產科醫師劉榮啟緊急安排手術切除子宮及兩側卵巢，術後病理報告證實為罕見的「同步性子宮內膜癌與卵巢癌」，在醫療團隊悉心治療下，病患至今已成功抗癌滿5年，復原狀況良好。

劉榮啟指出，這名個案經病理檢查確認子宮與卵巢兩處均為「子宮內膜樣細胞癌」。這種情況在醫學上稱為同步性子宮內膜癌和卵巢癌（SEOC），是一種相當獨特的疾病表現，並非單一癌症轉移至另一器官，而是兩個部位同時發生癌症。SEOC約佔子宮內膜癌病例的5%及卵巢癌病例的10%。這類癌症好發於年輕的停經前女性，雖然同時面對2種癌症聽起來令人擔憂，但幸運的是，SEOC通常能早期發現，且細胞分化相對較好，預後往往比晚期單一癌症更佳。

他表示，這名病人的診斷結果均屬早期（分別為 1c 期與 1a 期），在接受完整的手術切除後，為了確保徹底清除癌細胞，病人配合進行了6次化療，並接受第2次腹腔鏡探查手術追蹤，至今5年過去，病人定期回診檢查各項指標均正常，已正式跨越癌症醫學上重要的「五年存活期」門檻。

劉榮啟提醒，婦科癌症初期徵兆往往不明顯，如出現持續性的腹脹、腹痛、食慾不振或異常陰道出血，女性朋友應提高警覺，切勿當成消化不良或經期失調；早期診斷、早期治療是提高存活率的不二法門，透過超音波檢查與癌症指數篩檢，多數婦科腫瘤都能被及時發現，鼓勵女性應定期接受婦科檢查，即使面對癌症，現代醫學技術也能提供良好的預後與生活品質。

劉榮啟醫師建議女性朋友要定期接受癌症檢查，才能早期診斷與治療，並提供存活率。圖／大千綜合醫院提供