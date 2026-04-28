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全球罕見！24歲男染新冠爆「全身膿疱」 醫揪基因突變合併誘發

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
男子感染新冠病毒，爆發全身性膿皰乾癬。圖／中山醫學大學附設醫院提供
男子感染新冠病毒，爆發全身性膿皰乾癬。圖／中山醫學大學附設醫院提供

中山醫學大學附設醫院過敏免疫風濕科主任霍安平近日發表一項罕見病例，一名24歲男兒時罹乾癬性關節炎穩定治療，在感染新冠病毒後誘發嚴重的全身性膿疱乾癬，經中山附醫醫療團隊積極治療下康復出院。此案例揭示基因突變、病毒感染與自體免疫疾病之間可能存在的複雜交互作用，具重要醫學意義。

這名男子6歲時被霍安平診斷為幼年型乾癬性關節炎，接受生物製劑治療後長期維持穩定狀態。男子在24歲感染新冠肺炎後，出現高燒、全身大量膿疱及嚴重皮膚發炎等住院治療，經基因篩檢，確認患者帶有IL36RN基因純合子突變，並在新冠感染後誘發全身性膿疱乾癬急性發作。

霍安平指出，IL36RN基因突變通常與全身性膿疱乾癬有關，但過往的病例報告罕見會同時合併乾癬或乾癬性關節炎。這名男子同時具備幼年型乾癬性關節炎病史及IL36RN基因純合子突變，且因新冠感染而誘發全身性膿疱乾癬，在現有醫學文獻中未發現相關報告，因此本次為全球罕見案例。

醫療團隊表示，由於患者原先使用的生物製劑未能有效控制此次急性發作，醫療團隊調整治療策略，經三周積極治療後，患者病情明顯穩定，並順利出院。患者在後續追蹤治療，改採可同時控制乾癬性關節炎與全身性膿疱乾癬的生物製劑，以降低未來因感染再次誘發全身性膿疱乾癬發作的風險。

霍安平提醒，乾癬及乾癬性關節炎屬於慢性疾病，需長期規律追蹤與治療，由於此類疾病本身具有高度複雜性，若再合併基因變異，可能增加其他併發症風險，建議交由專業醫療團隊進行診斷與治療。

霍安平說明，台中中山附醫過敏免疫風濕科團隊，除具備豐富臨床經驗外，目前也與與國際接軌，積極參與國外乾癬及乾癬性關節炎新藥臨床試驗，致力為患者提供更多元且精準的治療選擇，全面提升醫療照護品質。

中山醫學大學 新冠肺炎 免疫功能 過敏反應

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