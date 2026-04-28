快訊

台股衝4萬點…父竟慘賠670萬！她求助如何補回 過來人勸：先戒1操作

爭鮮壽司進口海膽卵「鎘」超標近1.7倍 中國辣椒乾驗出蘇丹紅

阿Sa蔡卓妍再婚了！喜嫁小9歲健身教練「恭喜你娶我」

聽新聞
0:00 / 0:00

首屆魏明光新聞獎 聯合報健康事業部奪最高額180萬實踐獎金

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
第一屆魏明光新聞獎昨揭曉得獎名單，聯合報共入圍一項探索獎、獲得一項倡議獎，聯合報執董項國寧（左四），以及得獎及入圍團隊合影。本報資料照片
第一屆魏明光新聞獎昨揭曉得獎名單，聯合報共入圍一項探索獎、獲得一項倡議獎，聯合報執董項國寧（左四），以及得獎及入圍團隊合影。本報資料照片

第一屆魏明光新聞獎日前揭曉，聯合報健康事業部以作品「超高齡社會元年來臨：新聞媒體驅動失智預防識能到賦能實踐Knowledge to Action（KTA）」奪下倡議獎，並於8組獲選計畫中拿下最高額的180萬元實踐獎金。

「魏明光新聞獎」由政大新聞系校友魏明光捐助1500萬美元、約新台幣4.7億元創立，獎項分為「倡議獎」及「探索獎」兩大類別，其中「倡議獎」由入選者提出具體的改革方案，目標是驅動社會進步與經營翻修；「探索獎」則是鼓勵新聞人進修提升專業力，走出台灣和國際接軌。

政大今天表示，首屆魏明光新聞獎名單日前已揭曉，8組獲選計畫將共分960萬元實踐獎金，又為致敬新聞人的熱忱，創辦人更豪氣加碼入圍獎金5萬元，總獎助規模突破1000萬元，盼成為鼓勵新聞業轉型的最強後盾。

首屆魏明光新聞獎吸引共76件提案參與，執行團隊涵蓋主流媒體、獨立報導機構、數位原生媒體及非營利組織。本屆獲獎計畫展現多維度的行動力，議題範疇極具深度與廣度。從媒體自律與移居者參與式新聞，到超高齡社會健康識能、資訊操弄調查、國際衝突現場報導及廢棄物國際貿易與環境正義等主題。

政大強調，魏明光新聞獎的精神在於「獎勵未來」，不只表彰已完成的報導，更希望推動改變。已與獲獎團隊展開簽約，隨後將依規劃正式啟動執行。

魏明光新聞獎強調，主辦單位將依循機制持續追蹤計畫進展，並規劃辦理經驗交流與成果分享會，將計畫執行過程中累積的方法論、合作模式與實務經驗回饋給整個台灣新聞產業。希望重拾新聞專業的榮景，並為台灣媒體環境累積具延續性的專業能見度與公信力。

聯合報 超高齡社會

延伸閱讀

傳善獎公開8家機構三年創新實戰歷程

牛糞變「三寶」奪冠！學校旁4座乳牛場　彰化國小拚出環教第一

擊敗全國強隊！東吳大學EMBA勇奪永豐盃冠軍

響應世界地球日 富邦金控以行動與台灣共好 攜手價值鏈永續轉型 金融影響力擴大正向改變

相關新聞

「社宅政策總統唬爛」 逾百勞工政院怒吼：勞退不改、勞工賭爛

勞動節前夕，五一工會聯盟號召近百名勞工於行政院前怒喊「社宅政策，總統唬爛」、「勞退不改、勞工賭爛」，透過行動劇呈現廣大苦勞處境，當青壯世代面對高房價、育兒壓力，薪資成長卻遠不及物價飆升，終被壓垮倒地。

新光三越搶下台鐵北車商場經營權 微風：正式提出異議

台鐵公告台北車站商場由新光三越為最優得標人，現任經營者微風第二，但評選過程充滿爭議，而微風表示，針對台鐵公告之「台北車站大樓營運移轉案」甄審結果，已依法提出正式異議。

美國花生恐衝擊我3成花生農 農業部輔導轉作 曝進口業者意願

美國今年國外貿易障礙報告（NTE）緊盯台灣在台美對等貿易協定（ART）中做出的承諾，特別是針對美國花生等農產品的市場進入限制，包含美國花生將以零關稅，以及豁免特別防衛措施（SSG）叩關，尤其美國去殼花

台鐵宣布新光三越拿下北車商場經營權 微風廣場評定次優

台鐵公司今天上午在官網公告，台北車站商場ROT案完成評審，新光三越獲選最優申請人。

梅雨季水庫解渴？氣象署：往聖嬰發展機率高 氣溫偏高雨量偏少

中央氣象署今舉辦梅雨展望記者會，氣象預報中心主任黃椿喜說，今年春季累積雨量為氣候值的8成，降雨天數為自1951年以來第5少。展望5至7月梅雨季，預測逐步往聖嬰發展機率偏高、氣溫正常偏高，雨量正常偏少。

溥儀、張學良和宋美齡都曾收藏的一幅畫 雍正用它平息篡位醜聞估價6億

蘇富比宣布5月將拍郎世寧最早清宮作品之一「池蓮雙瑞」。這是郎世寧在雍正元年為雍正皇帝所繪，輾轉由末代皇帝溥儀、張學良、宋美齡等人典藏。這幅看似平凡的靜物畫作，其實蘊藏著雍正皇帝九子奪嫡陰影之下的心路歷程與權力圖譜，預期成交價逾1.5億港元(逾台幣6億)。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。