高二角力選手半月板二度手術 醫揭關鍵運動傷害非選手專利

聯新國際醫院表示，四、五月全中運、全大運、路跑賽事與全國身障運動會接連而來，運動場上競技激烈，防護運動傷害不能少。物理治療師、運動防護員李學林提醒，運動傷害往往發生在一瞬間，但後續治療與復健的完整與否更關鍵。

李學林舉例一名高二角力選手為例，指出這名選手國三因膝蓋半月板受傷手術，復健尚未完成前急於回到賽場，導致半月板二度破裂，不僅被迫退賽，也讓傷勢更加惡化。

李學林強調，此案例凸顯回場測試的重要，治療後必須透過肌力與功能測試，確認體能已達到安全標準，才能降低二度受傷的風險。所幸該選手第二次手術後，遵照完整的復健流程，最終於國手選拔賽中奪得季軍，展現正確防護與治療的成效。

李學林指出，運動傷害並非選手專利，一般人打籃球、羽球、跑步和其他運動，最常受傷的部位集中於腳踝、膝關節與肩關節。籃球、排球等球類運動需要頻繁急停、轉向，容易造成膝關節與足踝韌帶傷害；跑步與衝刺常見大腿後側肌肉拉傷，羽球等過頭運動易影響肩關節，這些傷害多與熱身不足、姿勢不正確或強度安排不當有關。

他說明運動傷害分為瞬間發生的急性傷害，與長期姿勢不良累積的慢性傷害，在處理觀念上，運動醫學近年已轉向「PEACE & LOVE」概念，急性期以PEACE為主，包括保護患處、抬高患處、避免吃消炎藥、加壓固定及正確衛教；恢復期以LOVE為主，透過適當負重、樂觀面對、促進血液循環及循序復健，讓身體自然修復。現在強調不要過度依賴消炎藥或冰敷，在疼痛可控下，增加熱敷與有氧運動更能促進血液循環，加速組織修復。

聯新國際醫院物理治療師、運動防護員李學林提醒，落實運動前熱身到運動後收操，才能為自己的運動安全築好防線。圖／聯新國際醫院提供

賽場邊為田徑選手進行冰敷，降低肌肉痠痛與抽筋風險。 圖／聯新國際醫院提供