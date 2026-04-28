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防護理師人力流失 石崇良：支持三班護病比入法 今年宣布期程

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部長石崇良表示，「支持三班護病比入法」，將於近期將成立「醫事人力優化研議推動小組」，預計今年可對外宣布入法期程。聯合報系資料照片
衛福部長石崇良表示，「支持三班護病比入法」，將於近期將成立「醫事人力優化研議推動小組」，預計今年可對外宣布入法期程。聯合報系資料照片

為改善護理師工作環境，避免人力持續流失，三班護病比入法討論多時。衛福部石崇良表示，「支持三班護病比入法」，將於近期將成立「醫事人力優化研議推動小組」，首要就是針對護理師三班護病比入法的入法期程、相關配套措施等進行討論，預計今年可對外宣布三班護病比入法期程，該小組往後更擴大至藥師、放射師、醫檢師、物理治療師等人力問題。

石崇良今天於「衛福部優良暨資深典範護理人員頒獎典禮」前接受訪問表示，目前三班護病比正在推動，是否要強制入法，衛福部一直進行評估；依澳洲等他國經驗，三班護病比入法可以改善醫療品質、護理人員工作條件，但卻可能加重急診壅塞，增加等待病床的時間，間接影響民眾就醫權益，兩者間必須權衡。

衛福部持續改善護理師薪資、工作環境等，包括由健保挹注四年100億元、一年25億元，及去年推動12項護理人力改革計畫也挹注四年275億元、一年68億元，又有健康台灣深耕計畫鼓勵醫療機構，透過智慧照顧減輕護理師的工作負擔，並納入導師制度、標竿學習等。

公立醫院協會理事長陳威明昨天指出，各醫院申請健康台灣深耕計畫，以提高護理人員獎勵金，但公家醫院的公職護理師受限於法規無法領取，呼籲衛福部應加以重視。

石崇良說，經了解，衛福部立醫院公職護理師占比持續提升，自過去23%，如今提升至25%，並未出現流失現象。至於，台大醫院、台北榮總主管機關是教育部、退輔會，將與其討論人才留任、預算使用等是否需要調整，努力提升護理師留任、改善工作環境。

衛福部長石崇良支持三班護病比入法，並指出近期將成立「醫事人力優化研議推動小組」，首要就是針對護理師三班護病比入法的入法期程、相關配套措施等進行討論，預計今年可對外宣布入法期程。記者沈能元／攝影
衛福部長石崇良支持三班護病比入法，並指出近期將成立「醫事人力優化研議推動小組」，首要就是針對護理師三班護病比入法的入法期程、相關配套措施等進行討論，預計今年可對外宣布入法期程。記者沈能元／攝影

護理師 人力 衛福部 石崇良

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